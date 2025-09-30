Tilly Norwood, la 'actriz' creada con IA que enfada a Hollywood y que 'nació' para "ser la próxima Natalie Portman"

El contexto Norward, creada por el estudio de inteligencia artificial Xicoia, tiene como objetivo ser la primera 'actriz' de IA en tener representación en la industria del entretenimiento.

Tilly Norwood aspira a ser la primera 'actriz' creada por inteligencia artificial (IA) que se cuela en una agencia de talentos. La creadora de Norwood, Eline Van der Velden, explicó en el Festival de Cine de Zúrich durante la presentación de su estudio de producción de IA Particle6, desvelando que cada vez más estudios y compañías estaban introduciendo en sus procesos creativos a la IA.

"En febrero estuvimos en muchas salas de juntas y todos decían: 'No, esto no es nada. No va a suceder'. Luego, para mayo, la gente decía: 'Tenemos que hacer algo con vosotros'. Cuando lanzamos a Tilly, la gente decía: '¿Qué es eso?'. Ahora vamos a anunciar qué agencia la representará en los próximos meses", explicaba Van der Velden.

Ha sido precisamente este anuncio de un presunto fichaje por una agencia de talentos el que ha despertado el enfado de algunos miembros de Hollywood, que advierten sobre la inclusión de estas creaciones en sus producciones. Una de las voces más notorias que se ha pronunciado al respecto ha sido Emily Blunt, que reconoce que estamos ante un panorama "aterrador".

"No, ¿en serio? ¿Es una IA? ¡Dios mío, estamos perdidos! Da mucho miedo. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, dejad de arrebatarnos nuestra conexión humana", ha asegurado a la revista Variety. Van der Velden llegó a decir que su "objetivo" era que Norwood fuese "la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman", a lo que Blunt responde: "Pero si ya tenemos a Scarlett Johansson".

Blunt no ha sido la única en mostrar su rechazo ante esta idea. En su cuenta de Instagram, la actriz Melissa Barrera confiesa sentir "asco" al conocer la noticia: "Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas". Kiersey Clemons, por su parte, ha pedido los nombres de las personas que dicen haberse interesado por esta 'actriz'. La actriz y escritora Mara Wilson se pregunta "qué pasa con las cientos de jóvenes vivas cuyos rostros fueron combinados para crearla".

Ante esta ola de críticas, Van der Velden ha emitido un comunicado desde la cuenta de la 'actriz' en Instagram, donde explica que Norwood no pretende ser "un sustituto de un ser humano", sino "una obra creativa, una obra de arte". "Como muchas formas de arte anteriores, genera conversación, y eso demuestra el poder de la creatividad", reconoce.

