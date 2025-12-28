Las seis películas clave de Brigitte Bardot, la musa que desafió al patriarcado a través de la libertad sexual

El contexto:La actriz, icono del cine francés y erótico de los años 60, ha fallecido esta mañana a los 91 años. En laSexta.com repasamos su meteórica carrera cinematográfica que la ha convertido en una musa inmortal.

Brigitte Bardot, icónica actriz del cine francés, falleció a los 91 años, dejando un legado cultural imborrable. Con una carrera breve en el cine pero impactante desde los años 50 hasta los 70, Bardot se convirtió en un símbolo de la emancipación sexual femenina y una figura controvertida por su dualidad como mujer objeto. Admirada por figuras como Simone de Beauvoir y Jean-Luc Godard, su trabajo en películas como "Et Dieu... créa la femme" y "Le mépris" consolidó su estatus de diva inmortal. Tras su retiro, se dedicó al activismo animal, aunque su afinidad con la ultraderecha francesa generó polémica. Su influencia persiste en la cultura pop actual.

Tuvo una corta pero intensa carrera en el séptimo arte que la convirtió en todo una musa del cine francés, pero su figura fue 'paradójica' para muchos. Brigitte Bardot era, al mismo tiempo, un símbolo de la emancipación sexual femenina y una mujer objeto.

'BB', como era conocida en la época, destacaba por su autenticidad y su desafío al patriarcado a través de la libertad sexual y era admirada a la vez por abanderadas del feminismo moderno como Simone de Beauvoir; una figura clave del existencialismo y el nouveau roman como Marguerite Duras; el influyente cineasta Jean-Luc Godard, y el admirado director, guionista, crítico y actor François Truffaut, '

Brigitte Bardot ha fallecido esta mañana a los 91 años, pero su impacto en el mundo de la cultura permanece vivo, convirtiéndola en una diva inmortal que perdura más allá de la propia existencia. Aunque su tiempo en activo como actriz fue relativamente breve -aproximadamente desde mediados de los años 50 hasta principios de los 70-, su impacto en la industria, la cultura popular y la moda sigue intacto pese al paso del tiempo.

El medio centenar de filmes que rodó en estas dos décadas son una buena muestra de ello. Estas son sus seis películas más míticas:

Et Dieu... créa la femme' (1956)

Traducida en español como 'Y Dios... creó a la mujer', se trata de un drama romántico francés dirigido por Roger Vadim, con quien la propia Bardot estuvo casada. En él, la actriz encarna a Juliette Hardy, una sensual huérfana de 18 años que se convierte en objeto de deseo en Saint-Tropez.

En una de sus escenas más recordadas, al son de un mambo Bardot escandalizó a parte de la sociedad francesa de la época por sus movimientos pélvicos y giros sensuales. Un momento que elevó a la actriz a la categoría de a sex symbol internacional.

'En cas de malheur' (1958)

Titulada en español como 'En caso de desgracia' o 'El amor es mi oficio' y dirigida por Claude Autant-Lara, la película opone a un cincuentón Jean Gabin -que encarna un serio abogado-, a la exuberante veinteañera Bardot, una joven delincuente sin recursos.

El filme cuenta con otra escena que cimenta su imagen de icono sexual. En ella, la actriz insinúa, enseñando las piernas, cómo compensará a Gabin si este acepta el caso.

'La Vérité' (1960)

'La Verdad', dirigida por Henri-Georges Clouzot, está considerada la obra en la que Bardot alcanza su cumbre interpretativa en la piel de Dominique Marceau.

El filme, protagonizado también por Sami Frey -con quien Bardot vivió un tórrido romance durante el rodaje- es una crítica mordaz a la hipocresía y la doble moral de la sociedad francesa de la época.

'Le mépris' (1963)

'El desprecio' es una obra de culto de la Nouvelle Vague -el influyente movimiento cinematográfico experimental que revolucionó el cine al romper con las convenciones- en la que Bardot se pone a las órdenes del mítico cineasta Jean-Luc Godard para representar la desintegración de un matrimonio.

La película, una crítica también a la mercantilización del cine, incluye una memorable escena donde Bardot, desnuda en la cama, le pregunta al coprotagonista Michel Piccoli qué partes de su cuerpo le atraen más.

'Viva Maria' (1965)

Bajo la dirección de Louis Malle, otro referente de la Nouvelle Vague, y con guion coescrito por Jean-Claude Carrière (habitual colaborador de Luis Buñuel), 'Viva Maria' une a Bardot con Jeanne Moreau, otra musa del cine francés de los años 60.

Ambientada a inicios del siglo XX durante una revolución en América Latina en una ciudad imaginaria, las dos carismáticas mujeres rompen clichés y lideran un movimiento de lucha por la libertad.

'L'ours et la poupée' (1970)

'El oso y la muñeca', el filme de Michel Deville, fue uno de los últimos en los que Bardot trabajó antes de retirarse en 1973. Considerada una comedia ligera, la película se trata de una especia de 'La Bella y la Bestia'.

Bardot, una 'muñeca' parisina elegante, divorciada y sofisticada y rodeada de pretendientes, se obsesiona por Jean-Pierre Cassel, el hosco 'oso' violoncelista que ignora los encantos de 'BB'.

Su afinidad con la ultraderechista Marine Le Pen

Para mediados de los años 70, Brigitte Bardot ya había prácticamente abandonado la gran pantalla. Fue entonces cuando emprendió una segunda etapa dedicada al activismo en favor de la protección animal. Sus fotografías en Canadá denunciando la caza de focas en la década de 1970 siguen siendo icónicas.

No obstante, Bardot también se hizo conocida por sus posiciones reaccionarias y xenófobas, mostrando afinidad con Jean-Marie Le Pen y con su hija, la actual líder de la ultraderecha, Marine Le Pen.

Además, generó polémica dentro del movimiento feminista debido a su particular visión de las relaciones entre hombres y mujeres.

Dejando al margen su vida pública, su imagen de sex symbol traspasó la pantalla y las fronteras del séptimo arte, convirtiéndola en un fenómeno de la cultura pop que, 50 años después, permanece en la memoria colectiva de la sociedad moderna.

