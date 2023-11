RTVE ya ha dado a conocer los aspirantes que se presentarán al Benidorm Fest 2024, la preselección del representante español del Festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad alicantina entre el 31 de enero y el 2 de febrero del próximo año. Como cada año, la lista consta de 16 concursantes y entre ellos hay algunos candidatos más conocidos y otros menos. En este sentido, destacan artistas en solitario como María Peláe o Angy Fernández y algunos grupos como Lérica, o Miss Caffeina.

Los nombres de los aspirantes para la tercera edición del certamen se han anunciado en una gala en el Teatro Alameda de Sevilla en el marco de los Latin Grammy que se desarrollan en la capital andaluza este año. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha presentado la cita, en la que también se ha informado de que las canciones candidatas se darán a conocer el próximo 14 de diciembre.

Asimismo, se ha señalado que el Benidorm Fest arrancará el 31 de enero con la primera semifinal, para continuar el 1 de febrero con la segunda semifinal y, por último, el 3 de febrero con la gran final en la que se decidirá quién representará a España en Eurovisión 2024, en Malmö (Suecia).

Las entradas para la primera semifinal se podrán adquirir a partir el próximo 4 de diciembre, mientras las de la segunda saldrán a la venta el día 11 del mismo mes y las de la gran final el día 18. Todas ellas se podrán comprar a través de una nueva tienda oficial que el Benidorm Fest pondrá en marcha próximamente. Aunque aún se desconocen las canciones con las que competirán los participantes, aquí puedes conocer más sobre los proyectos que se presentan este año.

Almácor

Arturo Almarcha Corella, conocido artísticamente como Almácor, es un intérprete de 26 años que compone canciones de música urbana como electro latino y reggaeton y lanzó su carrera musical de manera independiente a través de varias plataformas digitales en 2019. Algunas de las canciones más conocidas suyas son 'Báilalo' y 'El Dembow' y este año lanzó su primer EP titulado 'MELANCOLIZ'. Además, fue nominado a Mejor Artista Revelación Urbano en los 40 Music Awards, aunque el galardón se lo acabó llevando el artista Saiko.

Angy Fernández

Angy Fernández, más conocida por su papel en la mítica serie Física o Química, lanzó su carrera como cantante con su participación en la primera edición de Factor X España en 2007 y después de una carrera musical de más de 15 años, este año, la artista de Palma de Mallorca lanzó el single con 'Dualidad'. Además, triunfó como cantante en la primera edición de 'Tu cara me suena'

Dellacruz

Esta es otra de las propuestas más pop de la nueva edición del festival ya que Dellacruz destaca por su pop urbano con sonidos "frescos y llamativos". La persona detras el proyecto, Jorge de la Cruz Correa, trabaja con Indica Producciones, licenciando canciones con Universal Music y ha compuesto canciones para artistas de la talla de Dvicio, Sergio Dalma o Xuso Jones. Como artista ha lanzado temas como 'Siempre regresa', 'La trama' o 'Un millón de locuras'.

Jorge González

Jorge González es un cantante madrileño que se dio a conocer en el reality Operación Triunfo y en 2020, participó en la octava edición de 'Tu cara me suena',​ en la que resultó ser el ganador gracias a su gran recorrido a lo largo del programa. Uno de sus últimos proyectos fue su participación en el musical 'La jaula de las locas', interpretando el papel de Jacob. Además, cabe resaltar que el artista ya participó en una preselección de Eurovisión en 2009, mimso año en el que lanzó su single 'Vengo a enamorarte'. A pesar de no conseguir ser el representante de España hace más de una década, ahora busca otra oportunidad para formar parte de la candidatura.

María Peláe

María Peláez Sánchez​, conocida artísticamente como María Peláe, es una de las candidatas más conocidas de la competición de este año. Es una cantautora, cantante y compositora malagueña nacida en 1990 con más de 15 de años de carrera musical. Esta es otra artista del elenco de este año que también ha participado en Tu cara me suena. Además, ha compuesto canciones para una gran cantidad de artistas del panorama musical, entre ellas está 'Arde', la canción con la que Aitana participó en la preselección en solitario durante su paso por Operación Triunfo. Como cantante, algunos de sus títulos más destacados son 'La niña' 'Y quién no' o 'No me mires así'.

Noan

Noan es un joven cantante y compositor de 25 años nacido en Zarautz pero afincado en Asturias. Su música cuenta con una gran influencia del pop-rock español de los años 2000 y saltó a la fama con sus populares covers en redes sociales. Además, cuenta con varias canciones originales como 'Con los pies en el techo' que lanzó este 2023.

Quique Niza

Quique González, comenzó a subirse a los escenarios desde bien pequeño. Con tan solo 10 años debutó en su primer musical en la Gran Vía de Madrid. A lo largo de su carrera como actor ha participado en obras como Grease y Sonrisas y Lágrimas o series como UPA Next, pero no fue hasta este año que lanzó su carrera como cantante. Concretamente, publicó su primer single, 'Ardo'.

Roger Padrós

Roger Padrós salto a la fama con su participación en la séptima edición de La Voz e impulsó su carrera musical. En 2019 lanzó su primer single en 2019 llamado "Mil Más" y no fue hasta 2022 cuándo lanzó su primer EP titulado "La Vida és Millor", que incluye canciones en catalán y español. Actualmente, está trabajando en su segundo disco y actuando como músico residente en la Casa Batlló de Barcelona. Su último proyecto que ha salido a la luz antes del festival ha sido la publicación de su nuevo sencillo 'El Buit'.

Sofía Coll

Sofía Coll es una cantante que compone en guitarra y piano desde la adolescencia y se ha formado en música, danza y Producción de Audiovisuales y Espectáculos. Con su propuesta más carismática comenzó su carrera musical tras participar en La Voz Kids. En 2020 publicó su primer álbum, 'Génesis', formado por nueve canciones. En los dos últimos años, la catalana ha estado trabajando en su próximo EP,

st. Pedro

St Pedro, al igual que otros participante de este año, se dió a conocer en el concurso La Voz. Poco después de terminar su paso por el programa, en 2019 y 2020, lanzaría sus temas 'Body' y 'Phone Sex'. Temas que experimentaría, dentro de lo urbano, su sensualidad. Toda esta primera parte del tinerfeño Pedro Hernández viene influenciado por su traslado a Miami, lugar en el que ha vivido cerca de dos años. Cabe resaltar que está trabajando en un nuevo albúm que saldrá a la luz próximamente que se centra en ritmos latinos entre los que se encuentra la salsa, la ranchera o el merengue.

Yoly Saa

Yolanda Saa Filgueira, es una cantautora y compositora gallega de 31 años, conocida artísticamente como Yoly Saa. Aunque su pasión por la música comenzó con los boleros que le ponía su padre, no fue hasta los 15 años que empezó a aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta. Su carrera musical comenzó en 2020 lanza su primer EP, Magma, en el que se incluye 'Todo contigo', uno de sus temas más populares. Dos años después, en 2022, lanza su disco debut, 'A golpes de fe', en el que se incluyen temas como 'Salvavidas' o 'Galicia'.

Lérica

El dúo español formado por Tony Mateo (San Fernando, 29 años) y Juan Carlos Arauzo (La Línea de la Concepción, 31 años) es una de las apuestas más conocidas de este año tras años dominando la escena musical. Cuenta con éxitos como 'Flamenkito' o 'De Tranquilote' y ha colaborado con destacados artistas como Gente de Zona, Belinda, Abraham Mateo o Beret, entre muchos otros. Además, cuenta con 14 discos de platino y 9 discos de oro. El proyecto musical destaca por su versatilidad, abarcando géneros desde el pop hasta el flamenco.

Mantra

El trío formado por Carlos Marco, el exchico Auryn, Paula Pérez y Charly, es un proyecto musical que nace de la amistad entre los tres artistas que ya tenían su propia carrera musical en solitario. Con ganas de embarcar en una nueva aventura, los músicos debutaron con el sencillo 'No te esperaba', en colaboración con Yera. Sus canciones destacan por ser románticas y por tener influencias latinas y este año lanzaron su primer álbum titulado 'Epicentro'.

Marlena

Esta candidatura es el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano y sus canciones tratan temas como el amor o el desamor. Su canción de 'Me sabe mal' les hizo saltar a la fama y su éxito les llevo a arrancar una gira de más de 30 conciertos en las principales salas de España. Algunos de sus mayores éxitos son ‘Gitana’, ‘Muñequita de Cristal’, ‘Bailamorena’, ‘Fecha de curiosidad’ y ‘Niñata’.

Miss Caffeina

Miss Caffeina, la banda indie rock y pop, es otro de los platos fuertes de este año y, tras fundarse en 2006 en Madrid, ha logrado lanzar 5 álbumes y otros 5 Eps. No obstante, no fue hasta el año 2016 que les llegaría la fama con 'Detroit' y sus sencillos 'Mira como vuelo' y 'Ácido' que les colocó en las partes altas de las listas de éxitos del país. Su último proyecto es el de su EP 'Shangay baby' que vio la luz el pasado 14 de abril.

Nebulossa

La última de la lista es la banda Nebulossa formada por María Bas, la voz del grupo y Mark Dasousa, el productor y sintetizadores. La propuesta se define como una banda que fusiona sonidos y melodías de los años 80, transportando a sus oyentes a esa época. Su canción "GLAM" fue seleccionada como la Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool. Además, el grupo ganó el concurso Studio Mans y fue nominado a los premios Pop Eye como Grupo Revelación. Otro de sus grandes temas es la canción 'Me pones a 1000'.