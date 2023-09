A días de que se celebre el Festival de Cine de San Sebastián, medio millar de personas se han unido para firmar una carta bajo el título 'Contra el blanqueamiento de ETA y Josu Ternera' en la que se pide a la organización que no se proyecte el último documental de Jordi Évole, 'No me llame Ternera', que incluye una entrevista al exdirigente de ETA y a una de sus víctimas directas. El director del festival, José Luis Rebordinos, ha respondido a la petición confirmando la decisión del Zinemaldia y rechazando la petición, argumentando que hablando de cine, dar voz no significa dar la razón.

¿Pero quién está detrás de la carta? La misiva, publicada íntegramente por 'Diario Vasco', está firmada inicialmente por 22 personas, entre las que se encuentran periodistas, políticos, escritores y juristas. Entre los 22 primeros firmantes están, entre otros, la hija de una de las fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ana Velasco Vidal-Abarca, los escritores Andrés Trapiello ('Madrid 1945') y Fernando Aramburu ('Patria') o la cofundadora de UPyD Rosa Díez. Aquí puedes consultar los nombres de las 514 personas que pidieron, sin éxito, que no se proyectara el documental:

Ana Aizpiri Layaraisti

Ana Iribar Cuartero

Ana Velasco Vidal-Abarca

Andrés Trapiello

Carlos Fernández De Casadevante Romaní

Carlos Martínez Gorriarán

Carlos García Adanero

Carlos Rodríguez Estacio

Carmelo Barrio Baroja

Cristina Cuesta Gorostidi

Eduardo Uriarte Romero

Félix De Azúa Comella

Fernando Aramburu Irigoyen

Fernando Savater

Francisco Javier Irazoki Otxoteko

Juan Gracia Armendáriz

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Marimar Blanco Garrido

Miguel Ángel Idígoras Urrezola

Rosa Díez González

Rubén Múgica Heras

Santiago González Díez

Adelaida Vicente Nuñez

Adolfo Villalba Ribas

Agustín Bolaños Dominguez

Agustín Chozas Muñoz

Ainara Irazusta Espas

Aitana Pérez Pérez

Alain Fernández Revuelta

Alberto Irigoyen Reclusa

Alberto Obispo Fuertes

Alejandro Bressel Díaz

Alejandro Moreno Somarriba

Alfonso De Lucas Buñuel

Alfonso Garay Velasco

Alfonso González Finat

Alfonso López Rubio

Alfonso Reyes Cabanás

Alfonso Rodríguez Prieto

Alfonso Velez Martínez

Alicia Baglietto Tardío

Almudena Blanco Martín

Almudena Herran Manchado

Alvaro Múgica Soto

Amalia Valverde De Oñate

Amparo Aracama Pérez

Ana Antoñanzas Gutierrez

Ana Belén Francisco Salicio

Ana García García

Ana Gonzalez Utrilla

Ana Isabel Pla Julián

Ana Isabel Sastre San Vicente

Ana Lopez Soto

Ana López Torres

Ana Mª Escolano Colas

Ana María Bohigas Romero

Ana Maria Molina Mínguez

Ana Maria Rubio Vela

Ana Pérez Madrigal

Ana Pérez Molina

Andrea Ricoy Riego

Andrea Sierra Arroyo

Andrés Herzog Sánchez

Andrés Luis Cabrera López

Andrés Navarro Blanco

Ane Abad Motos

Ane Fabo Aranzábal

Ane Pérez Lizarraga

Angel Ernesto Palacios Gragera

Angela Garcia Fuentes

Ángela López Mendiguren

Antonia García Solé

Antonia López Aguilar

Antonio Benito García

Antonio Budiño Carballo

Antonio Clavero Garin

Antonio Gonzalez Canales

Antonio Hurtado Deriat

Antonio Manuel Peña García

Antonio Palacios Ruiz

Antonio Roig Ribé

Antonio Sanz Doblado

Antxon Sanz Gorriti

Arantxa Azurza Fernández

Ares Capdevila Brualla

Armando Dolader Guillorme

Aurora Elosegui Sotos

Barbara Loyer

Beatriz Benito Baglietto

Begoña Alfaro Arza

Begoña Chico Velasco

Blanca Amelia Soto Sevilla

Blanca Matutano Follet

Blanca Remón Rodríguez

Blanca Salado

Blanca-Nieves Méndez Ureña

Blas Noguerol

Carlos Cano Balietto

Carlos David García Fernández

Carlos García Sebastián

Carlos Herzog De Bustos

Carlos Javier Navarro Espada

Carlos Lorenzo Vázquez

Carlos Martín Fullana

Carlos Sancho Coscolluela

Carlos Valenzuela Etayo

Carlota Solé Puig

Carmelo Barrio Baroja

Carmen Asiain Ayala

Carmen Carril Cuesta

Carmen Madrigal Torrejón

Carmen Martín Baanante

Carmen Mendinueta Aguirre

Carmen Miranda Lucas

Carmen Postigo Silva

Carmen Vicente De Vergas

Casilda Chico Velasco

Cecilia Bielsa Principe

Celia Blasco Satue

Cesar García Colavidas

Cesar Gary Velasco

César Martín De Santiago

Charo Llamazares Fuertes

Christina Mastora

Clara Silvia Matutano Follet

Claudia Múgica Soto

Concepción Basarte Galbete

Concepción Carrascosa Rodríguez

Concepción Martín Lopez

Concha Motos Iceta

Conchita Blanco Vidal

Consolación Gordillo Salamanca

Coro Urquizu Irurrarte

Cristina Baillo Calvo

Cristina García De Castro

Cristina Herzog Sanchez

Cristina Ilzarbe Irízar

Cristina Jareño Docasar

Cristina Pequeño Martínez

Cristina Postigo

Cristobal Muñoz Uceda

Daniel Borrega Santano

Daniel Gómez Pérez

Daniel Tocino Delgado

David López López

Devora Múgica

Doroteo Santos Diego

Edorta Cano Baglietto

Eduardo Garcia Rugama

Elena Galbete Goyena

Elena Pescador Moreno

Elena Sagüés San Martín

Elisa García-Pozuelo De Apellániz

Elisabet Hidalgo Molina

Eliseo Adell Monclus

Eloy Alabarce Peñalver

Elvira Fuentes Luengo

Elvira María García Piñero

Emiliana Belda Molinero

Emilio Fontanilla Debesa

Emilio Tomé Blasco

Encarnación Aguilar Urbano

Encarnación Jimenez Saez

Enrico Bedeschi

Enrique Lopez Galvez

Enrique Mariñas Del Rio

Enrique Vicent Robledo

Enriquecano Zarraute

Ernesto Hernández Ruano

Esperanza Garza

Esperanza Martinez Pacheco

Eugenio Sierra Meseguer

Eugenio Sierra Pérez

Fabián Rodríguez Pozo

Fátima Tomé Blasco

Fco Javier Rey Quiroga

Felipe Hernández Cava

Felipe Jorge Garcia-Mina Cabreado

Feliz Merino Galán

Fermina Velayos Bláquez

Fernando Barrera Mejias

Fernando Múgica Heras

Fernando Múgica Soto

Fiona De Zayas Hemingway

Francisco Antón Ramírez

Francisco De Paula Rodríguez Fernández

Francisco Enrique Hermosos Zarco

Francisco Eugenio Martínez Cabello

Francisco Javier Abad Calonge

Francisco Javier Irigoyen Reclusa

Francisco Javier Otegui Marticorena

Francisco Javier Paradela Arrufat

Francisco Javier Tejedor Prieto

Francisco Jiménez Guerrero

Francisco Jose Lopez Aguilar

Francisco Pimentel Igea

Francisco Sosa Wagner

Francisco Vazquez Castro

Fuensanta Zarco Cobo

Gabriela Aguilar Lorente

Gerardo Mariñas Del Rio

German Rosado Morgado

Gloria Manuela Cano Baglietto

Gloria Quesada Lara

Gonzalo Rubio Arias-Paz

Gregorio Molina Martín

Gregorio Rello Cortés

Guillermina García Vaquero

Guillermo Fernández García

Guillermo García-Repáraz Laínez

Ignacio Urrutia Samper

Inés María Portals Lorenzo

Ingeborg Maria Garcia-Mina Sánchez

Inma Alcolea Griñan

Inmaculada Baglietto Martínez

Inmaculada Beltrán Pagés

Iñigo Altube Díaz-Rubín

Iñigo Galiana Iriondo

Iñigo Garay Velasco

Irene Cuesta Gorostidi

Irene Garcia Morales

Irene Gómez Heredia

Isaac Sánchez Prat

Isabel Herrero Londres

Isabel Macarrón De Vicente

Isabel María Castells Arteche

Isabel Zapatero Molinero

Isidro Rodriguez Salceda

Jaime De La Uz Pardos

Jasmina Titos Ruiz

Javier Artero Pamplona

Javier Menbrillo Becerrra

Javier Morales Bravo De Laguna

Javier Morales Marina

Javier Ordoñez Iribar

Javier Pérez Bolet

Javier Pérez Molina

Javier Sebastián Labayen

Javiera Alonso Martín

Jesús Arroyo

Jesús Berasaluce Arocena

Jesús Carlos Fernandez Asensio

Jesús Chao Uribarri

Jesús García Núñez

Jesús Manuel Balo González

João Guisan Seixas

Jorge García López

Jorge Múgica Querejeta

José Alfonso Romero Perez

José Angel Andres Santamerina

José Ángel Sánchez Ibáñez

José Antoni Rigada Pérz Santa Cruz

José Antonio Amado Vila

José Antonio Navarro Espada

José Antonio Ojea Ortega

José Antonio Pérez

José Carlos Zafra Berasategui

José Carrasco Gabaldon

Jose De La Uz Pardos

José Enríquez Río

José Francisco Nistal Martínez

José Guillerm López Fernandez

José Ignacio Caballero García

Jose Javier Motos Iceta

Jose Luis Antolin García

José Luis De Blas Esteban

José Luis Diáz Collado

José Luis Herrador Gutiérrez

José Luis Vázquez Vázquez

José M. Peinado García

José Manuel Azuaga Hernández

José Manuel De Las Rivas Aramburu

Jose Manuel García Sieiro

José Manuel Gonzalez D Ela Vega San Román

José María Abad Urruzola

José María Alonso Martín

José María Morcillo Blanco

José María Múgica Heras

Jose Maria Pérez Molina

Jose Maria Pérez Peña

José Mellado García

José Miguel De Los Santos Granados

José Miguel Hernando Jimeno

Jose Miguel Lores Obradors

Jose Montero Cancela

José Múgica Múgica

José Quintana

Josefa Marín Dominguez

Josefa Valcarcel Pérez

Juan Andrés Segura Solla

Juan Antonio Paz Irueste

Juan Araniguría Rodrigo

Juan Carlos De Frutos Galilea

Juan Carlos Roldán Corres

Juan Lorenzo Rubio Arias-Paz

Juan Luis Fabo Ordóñez

Juan Manuel Sacramento Baglietto

Juan Pinto Sánez-Mayoral

Julia Luaces Fernandez

Julia Meseguer Soler

Julia Vives Mas

Juliana Hernández Gutiérrez

Julio Navarro Espada

Julio Palacios Rabanedo

Laura Centeno Matienzo

Laura Hernández Martin

Lis Duran Navarro

Loreto Martín-Chico Llorente

Lourdes Liébana Montijano

Lucía Martínez De La Rocha

Lucila Diéz De Ulzurrún Rozpde

Lucía Martínez De La Rocha

Luis Angel Escalante Andres

Luis Fernando Gonzalez Chillon

Luis Miguel Manso Gil

Luis Redondo Rodriguez

Luis Serraller Valdemoro

Luis Ventas Juste

Luisa Herrer Espinosa

Luisa Relimpio Ferrer

Luzdivina Palacios Mayordomo

Mª Carmen Carmona Díaz-Velarde

Mª Carmen Cruz Hernandez

Mª Carmen Heras Iturrioz

Mª Consuelo Dolado Ortega

Mª Del Pilar Díaz Nieto

Mª Encarnación Arechaga Usabiaga

Mª José Pascual Fuente

Mª Luisa Fernandez Alvarez

Mª Luz Zoreda Aguado

Mª Mercedes Contreras Gómez

Mª Pilar García Sanchez

Mª Pilar Liebana Montijano

Mª Teresa Aparicio Alonso

Mª Teresa Vega Crespo

Maite Sánchez Lasa

Manuel Casal Salom

Manuel José Rafales Molina

Manuel Rivera Martín

Manuel Rubio Lopez

Manuel Vázquez Mateos

Marcel Zelich Martinez

Marcos Alarcón De La Lastra Y Mendaro

Margarita Rico Jiménez

María Amelia Marina Rodríguez

Maria Angeles Cano Baglietto

María Ángeles De La Hoz Rodríguez

María Angeles Villamor Soto

María Aránzazu Aranzábal Conde

Maria Aurora Tojo Reboredo

María Azcoiti Purroy

María Belén Illera Martínez

María Bengoechea Nerecán

María Blanca Leach Ros

María Blanca Martín López

María Carmen Morenza Tato

Maria Chico Velasco

María Concepción Martín López

María Concepción Neira, García

Maria De Las Nieves Martin Gutiérrez

Maria Del Carmen González-Novo Gargantilla

Maria Díaz Arnal

María Dolores Blanco García

Maria Dolores López Aguilar

Maria Dolores Mosquera Souto

Maria Dolores Ortiz Nuñez

María Elena Eugui Echenique

María Eugenia Gortari Diez

Maria García Rugama

María Garrapiz Rivas

Maria Goñi Rodríguez De Almeida

María Guillén Garde

María Isabel Balieto Martínez

María Isabel Cano Baglietto

María Isabel Collazos Serrano

Maria Izaskun Barriola Otaegui

María José Aranzábal Conde

María José Delclaux Zulueta

Maria José Espada Sancho

María José Fernández Aguirre

María José Peña Arco

María José Peralta Blac

María José Rugama Labayen

Maria José Sanz Setien

María Lourdes Fernández Alonso

María Luisa Menéndez Blanco

María Magali Medrano López

Maria Montserrat Santamaria Aquilue

María Olasagasti Duñabeitia

María Pía Aracama Alzaga

Maria Rosario Baglietto Tardío

Maria San Gil Noain

María Socorro Hita Marín

Maria Teresa Barzaiztegui Fernandez -Duran

María Teresa Garcia Araguas

María Tomé Blasco

Mariano Del Mazo De Unamuno

Mariano José Mateo Bolaños

Maribel Melgosa Ruiz

Maricarmen Carceller Pintiel

Marina Diaz Leante Martinez

Marina Estébanez Lostal

Marisa Lostal Prada

Marita Rodríguez Hidalgo

Marta Aranzadi Del Cerro

Marta Ardaiz Maeztu

Marta Casla

Marta Elósegui Sotos

Marta Olavarria

Marta Vidal Oregui

Martín De Porres Guardiola

Martina Pérez Pérez

Mateo Carmelo García Lozano

Maximo Lamo Garcia

Mercedes Fuertes

Mercedes Garcia Roman

Mercedes Garcia Rugama

Mercedes García Sebastián

Mercedes Juliani Hernán

Mercedes Lara

Mercedes Pérez Rodriguez

Mercedes Rugama Labayen

Mercedes Sebastián Labayen

Michel Garcia -Mina Sánchez

Miguel Angel De Castro Rey

Miguel Ángel Garcia Villanueva

Miguel Ángel González Castro

Miguel Angel López Calabuig

Miguel Ángel Ruiz Tejada

Miguel Ángel Santamaría Cereceda

Miguel Bárcena Gutiérrez

Miguel Parra Rodriguez

Miguel Ugarte Loperena

Mikel Iriondo Aranguren

Milagros Chavero Trillo

Milagros Urizar Aranceta

Miren Aranzazu Eizmendi Aguirre

Mónica Williamson Lebon

Montse Ferrero Romero

Montserrat Llovensa Aloy

Natasha Goffman Alvarez

Nerea Sacramento Rozadilla

Nuria Múñoz Díaz

Olivia Bandrés Bengoechea

Pablo Benito Baglietto

Pablo Cano Capella

Pablo Fernández De Casadevante Mayordomo

Pablo Linares Granell

Paloma De La Cruz Rambaud

Patricia Mansilla Ruiz

Patricio Yturriaga Trénor

Paula Baena Velasco

Pedro Antonio Blanco Martín

Pedro De Las Rivas Aramburu

Pedro Esquivias Tallada

Pedro Ibañez Castro

Pedro Manuel Balietto Tardío

Pedro Muñoz Blazquez

Pedro Ráfales Lara

Pedro Rivero Camacho

Pilar Baamante Fortea

Pilar Gonzalez Chavero

Pilar Lozano De Lara

Pilar Mahave Capellán

Pilar Setuain Albéniz

Pilar Zuloaga Garcia De Leaniz

Rafael Joaquín García -Repáraz Andía

Rafael Monroig Femenias

Rafael Roy Becerril

Ramiro Cibrián Uzal

Ramón Marcos Allo

Raúl Vegas Álvarez

Rita Baglietto Martinez

Roberto Herrero Martínez

Rocio Errasti De Las Rivas

Rocio Garcia Lozano

Rosa Mª Bengoechea Martí

Rosa María Beltrán López

Rosa María Castro Veiga

Rosa Sacramento Baglietto

Rosalia De Las Rivas Aramburu

Rosario Dorda Lucas

Rosario Roger Vidal

Samuel Rocho Fernández

Santiago Baena Velasco

Santiago García Bescansa

Sara García Martínez

Sara Rodriguez Villalgordo

Sílvia Díaz Arribas

Silvia Meiras Cebrian

Sol Gonzalez

Soledad Sanchez Caro

Sonia Bartolomé Nájera

Susana Anzola Aguirre

Susana Cano Baglietto

Susana Guasch Llovensa

Susana Macpherson Grosso

Susana Pereg Moral

Teófilo Losada Gómez

Teresa Biehn Cañedo

Teresa Chico Velasco

Tomas Aula Cabaleiro

Tomas Guasch Llovensa

Tomas Ramón Fernández

Uxúa Orcoyen Alonso

Valentin Sanchez Sanchez

Victoria Fernández De Casadevante

Victorino Ramos Bautista

Virginia Guerrero Valle

Virginia Laínez Magallón

Virginia Mayordomo Rodrigo

Wilson Astudillo Alarcón

Yagoba Gutiérrez Fernández

Yolanda Palacios Lopez

Zacarias Gonzalez Jimenez

La carta completa: 'Contra el blanqueado de ETA y Josu Ternera'

A la atención de la dirección de Zinemaldia - Festival Internacional de Cine de San Sebastián:

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián - Zinemaldia es mucho más que un gran escaparate de la industria del cine. Constituye una verdadera e influyente escuela de lo que tiene valor o no en la cinematografía actual, que es tanto como decir en la cultura más popular, promoviendo a personas, ideas y modos de ver y vivir. La selección de películas y el sistema de premios representa un apoyo y compromiso con determinados valores.

Por esta razón, la eventual selección de un documental-entrevista al jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, a cargo del periodista Jordi Évole y producido por Netflix España, no podría considerarse irrelevante. Por desgracia, ese documental forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes. Nadie admite hoy un relato similar aplicado a la apología ni justificación de otras formas de violencia, sea étnica, sexual o social. Tampoco puede admitirse para el terrorismo.

Rechazamos la pretensión de que Josu Ternera haya tenido motivos para ordenar docenas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de niños por el crimen de ser hijos de guardias civiles. Negamos que tales motivos deban ser expuestos y aplaudidos en un evento cultural del máximo nivel, como si se tratara de un testimonio de vida admirable y de una emocionante historia de acción. Hacerlo es blanquear el terrorismo y banalizar crímenes gravísimos por los que Josu Ternera, aún prófugo de la justicia, afronta una petición fiscal de 2.354 años de cárcel.

Sabemos que el Festival de Cine de San Sebastián no comparte en absoluto ni los motivos ni los fines de Josu Ternera ni de la banda ETA, que rechaza el blanqueamiento del terrorismo por activa o pasiva, que se adhiere a los principios y defensa de los Derechos Humanos, que se opone a la impunidad y olvido de crímenes de lesa humanidad como los perpetrados por Josu Ternera, apoyando a las víctimas y la verdad de la historia. En esta confianza pedimos a Zinemaldia que excluya por completo de su programación ese documental y cualquier otro análogo que puedan producir en el futuro.