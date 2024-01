Ya se ha desvelado el reparto de semifinales y el orden de actuación de este Benidorm Fest 2024, con el que se seleccionará al representante de España en Eurovisión, que este año se celebra en Malmö (Suecia). Los 16 artistas en liza deberán superar primero las semifinales, que tendrán lugar a finales de enero y a principios de febrero.

Como en sus dos ediciones previas, en las que resultaron ganadoras Chanel (2022) y Blanca Paloma (2023) , Benidorm Fest se celebrará en el Palacio de Deportes L'Illa de esta localidad alicantina, con un escenario con un espíritu "más orgánico" y circular y con innovaciones técnicas que darán más cabida a la luz, como el centro del escenario, que será una pantalla enorme que se abre, según detallan los organizadores.

Las semifinales

La primera semifinal tendrá lugar el el martes 30 de enero y la segunda llegará dos días después, el jueves 1 de febrero. Según la programación del festival de anteriores años, los dos shows se emitirán previsiblemente a las 22:50 horas. Esa misma semana, la gran final del Benidorm Fest 2024 tendrá lugar el sábado 3 de febrero a partir de las 22:00 horas y al que solo pasarán ocho de las propuestas de este año.

Quiénes son los favoritos

En total 19 candidaturas se subirán al escenarios Palacio de Deportes L'Illa y ocho aspirantes en cada una de estas fases eliminatorias previas. En concreto, a falta de ver las casi siempre relevantes puestas en escena, la primera semifinal contará con una de las favoritas de los seguidores del festival para la victoria, la discotequera Sofía Coll con 'Here to stay', así como con uno de los temas más viralizados de esta edición, el himno feminista 'Zorra' de Nebulossa. Habrá además varias caras muy conocidas para el gran público, como son las de la banda "indie" Miss Caffeina, la de Carlos Marco como miembro del trío Mantra y la de Angy Fernández, la actriz de Física o Química y participante de Tú Cara me suena.

Orden de actuaciones Benidorm Fest

El dúo Lérica abrirá con su 'Astronauta' las actuaciones del próximo día 30 como encargados de inaugurar la primera semifinal, mientras que Almácor cerrará la disputa por las plazas para la final en la segunda semifinal el 1 de febrero. En este sentido cabe detallar el resto de actuaciones y el orden de las dos semifinales.

El orden de actuaciones completo de la primera semifinal será el siguiente:

Lérica, con 'Astronauta'

Noan, con 'Te echo de -'

Sofía Coll, con 'Here to stay'

Mantra, con 'Me vas a ver'

Miss Caffeina, con 'Bla Bla Bla'

Quique Niza, con 'Prisionero'

Angy Fernández, con 'Sé quién soy'

Nebulossa, con 'Zorra'

Por su parte, la segunda semifinal avanzará de este modo: