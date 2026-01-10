¿Se pueden ver la gala de los premios Globos de Oro desde España?

En la edición de 2026, los Golden Globes (Globos de Oro) suman una nueva categoría de premios, al mejor podcast. La ceremonia de entrega se celebra la madrugada del domingo 11 al lunes 12 de enero.

Se extienden las alfombras rojas en todo el planeta: la ceremonia de los Golden Globes dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios de cine, que concluye en marzo con los esperados Premios Oscar. Los Globos de Oro, la fiesta del año en Hollywood, celebran el cine, la televisión y ahora, también la cultura del podcast, con una nueva categoría de premios que se estrena en 2026.

La ceremonia tiene lugar durante la noche del domingo 11 de enero al lunes 12 de enero, a partir de las 02:00h de la madrugada (hora peninsular española), con Nikki Glaser como principal presentadora, acompañada de importantes figuras de la industria como Ana de Armas, George Clooney, Julia Roberts, Kevin Bacon, Orlando Bloom, Pamela Anderson o Snoop Dog. Estos premios, que se celebran desde 1944, reconocen los logros del último año tanto en la televisión como en la gran pantalla.

Con filmes como 'Frankenstein', 'Los pecadores', 'Marty Supreme' o 'Blue Moon' entre los nominados, los Globos de Orose retransmiten en directo en Estados Unidos a través de la CBS y Paramount+, pero también se pueden ver desde otros puntos del planeta. En España, concretamente, los Globos de Oro se pueden seguir en directo a través de Movistar +.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.