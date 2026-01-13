El PSOE de Madrid pide a Almeida la retirada del título de hijo predilecto de la ciudad a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

¿Por qué es importante? La petición llega después de la denuncia de dos extrabajadoras que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe en régimen interno.

El PSOE de Madrid ha solicitado al alcalde José Luis Martínez Almeida que revoque el título de hijo predilecto de Madrid otorgado a Julio Iglesias en 2015, tras las acusaciones de agresiones sexuales y trato vejatorio a dos extrabajadoras del cantante. En una carta, el grupo socialista destaca que los méritos por los que se concedió el título son incompatibles con los presuntos hechos. Exigen que se inicie el procedimiento de revocación según el Reglamento de Distinciones Honoríficas, defendiendo que los reconocimientos deben reflejar los valores democráticos de Madrid. Sin embargo, Almeida ha negado que vaya a retirar la distinción.

El PSOE de Madrid ha pedido este martes al alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, la revocación del título de hijo predilecto de Madrid concedido a Julio Iglesias em 2015tras las "graves acusaciones" contra el cantante "por presuntas agresiones sexuales y trato vejatorio a dos extrabajadoras". Hechos que, según remarcan en una carta enviada al alcalde 'popular', "genera una profunda preocupación y ponen en cuestión la idoneidad de mantener la distinción".

Según recuerdan en la misiva, este reconocimiento se otorgó por "sus destacadas cualidades personales o méritos señalados, y singularmente por sus servicios de beneficio, mejora u honor de Madrid", condiciones que, han remarcado, "son incompatibles con los presuntos hechos de los que se le acusa".

Por ello, el grupo municipal socialista solicita la revocación del reconocimiento conforme al artículo 7 del vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas y que "se inicie de forma inmediata el procedimiento previsto en el artículo 40 del mismo". "El Ayuntamiento de Madrid debe preservar el prestigio y el sentido ejemplar de sus reconocimientos honoríficos, garantizando que estos se correspondan con los valores democráticos que definen a nuestra ciudad, en particular el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad y el rechazo de cualquier forma de violencia o trato vejatorio".

"En un contexto de especial sensibilidad social frente a la violencia contra las mujeres, consideramos imprescindible que el Consistorio actúe con ejemplaridad, responsabilidad institucional y coherencia ética, velando por que las distinciones municipales sigan siendo un reflejo del honor y los valores de Madrid", concluyen en la carta, firmada la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

En este sentido, el PSOE ha avanzado que en la próxima Comisión de Cultura su concejal portavoz, Jorge Donaire, pedirá a la delegada del área, Marta Rivera de la Cruz, que inicie el procedimiento formal para esta revocación.

El alcalde de Madrid ya se mostró esta mañana contundente ante los micrófonos de laSexta negando que se vaya a retirar cualquier honor a Julio Iglesias. "Por supuesto que no le voy a retirar esa distinción (hijo predilecto de Madrid) a Julio Iglesias", sentenció.

El cantante, acusado de agresiones sexuales

La petición del PSOE madrileño llega después de la denuncia de dos extrabajadoras que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe en régimen interno. Según recoge una investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, las mujeres cuentan el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante.

Una de las empleadas cuenta que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallan que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

