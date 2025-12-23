Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Varias demandas

Los problemas de Kevin Costner y su saga western: le reclaman 440.000 dólares por impago del vestuario de 'Horizon'

Los detalles Para costear las dos primeras entregas de la saga, el actor ha hipotecado sus cuatro casas, como explicó en la presentación de su proyecto. La primera solo recaudó 38,7 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones.

Los problemas de Kevin Costner y su saga western: le reclaman 440.000 euros por impago del vestuario de 'Horizon'Los problemas de Kevin Costner y su saga western: le reclaman 440.000 euros por impago del vestuario de 'Horizon'EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El actor y director estadounidense Kevin Costner ha sido demandado por el impago del vestuario del segundo capítulo de la saga "Horizon", que él mismo realiza, informó The Hollywood Reporter (THR). La producción, que llegó a un acuerdo en otra demanda por impago del alquiler de vestuario a principios de este año, también enfrenta procedimientos legales por incumplimiento de un contrato de cofinanciación con la distribuidora New Line Cinemas.

Costner continúa buscando fondos para terminar las películas que componen esta saga de épicos westerns, mientras debe responder a la demanda por no pagar el alquiler del vestuario de "Horizon: An American Saga — Capítulo 2".

Western Costume presentó el lunes en un tribunal estatal de California una demanda por incumplimiento de contrato contra Costner y su productora, Territory Pictures. Exige aproximadamente 440.000 dólares por gastos de vestuario impagados, entre otras cosas, que incluyen presuntos daños a algunos de los trajes, según THR. La demanda se presentó mientras Costner, con crecientes problemas legales y financieros, sigue adelante con sus planes para hacer culminar su proyecto.

Conseguir la financiación necesaria ha sido una ardua batalla. El año pasado, se reunió con altos funcionarios saudíes y les pidió ayuda para costear la tercera y la cuarta entrega, aunque las conversaciones no culminaron en un acuerdo, según THR.

"Horizon: An American Saga — Capítulo 2" debía estrenarse el año pasado, pero se suspendió después de que la primera recaudara solo 38,7 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones. Actualmente no tiene fecha de estreno. Western Costume ha presentado una factura de 2024 por aproximadamente 134.000 dólares en alquiler de vestuario. La producción "no pagó la tarifa acordada por el vestuario ni lo devolvió intacto", afirma la denuncia.

A principios de este año, la productora de Horizon llegó a un acuerdo en otra demanda que la acusaba de no pagar los alquileres del Capítulo 1 y su secuela. La denuncia no menciona el Capítulo 3, que no estaba completamente financiado el año pasado y permanece en el limbo.

Costner, de 69 años y con una larga carrera de éxitos -y de fracasos- a sus espaldas, decidió arriesgarlo todo por un gran sueño: contar su versión de la conquista del Oeste en 'Horizon', un gigantesco proyecto de cuatro partes, la primera de las cuales ya se ha estrenado.

Para costear las dos primeras entregas, el actor ha hipotecado sus cuatro casas, como explicó en la presentación de su proyecto en el Festival de Cannes en 2024, donde contó divertido que si esto sale mal, sus siete hijos se quedarán sin hogar y tendrán que buscarse la vida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Trump eleva su amenaza a Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  3. La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre por el consumo de las familias
  4. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  5. Una persecución en alta mar de la Guardia Civil acaba con más de 200 bidones de gasolina para narcolanchas intervenidos y cuatro detenidos
  6. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final