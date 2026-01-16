El presidente de Air Europa defiende a su "íntimo amigo" Julio Iglesias de las acusaciones: "Por él doy la vida"

¿Qué ha dicho? Juan José Hidalgo ha reconocido que es un gran amigo del artista y que lo va "a defender porque es el hombre más internacional que tenemos".

Women's Link Worldwide, la ONG que ha presentado una denuncia por agresiones sexuales contra Julio Iglesias, afirma haber recibido más testimonios de otras mujeres con experiencias similares. Mientras tanto, continúan las muestras de apoyo hacia el artista. Su esposa, Miranda Rijnsburger, ha reafirmado su respaldo, y Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y Air Europa, también ha salido en su defensa. Durante un desayuno informativo, Hidalgo expresó su desconocimiento sobre los hechos, pero enfatizó su amistad con Iglesias, declarando que lo defendería incondicionalmente y lo considera el hombre más internacional que tienen.

Mientras Women's Link Worldwide, la ONG que ha llevado la denuncia de dos extrabajadoras de Julio Iglesias por agresiones sexuales, asegura haber recibido otras "llamadas" de otras mujeres también relatando hechos similares, se siguen sumando voces en apoyo del artista.

Si su mujer, Miranda Rijnsburger, ha insistido en que apoya al que es su mirado, ahora también ha salido Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y Air Europa, a defenderle de las acusaciones.

En un desayuno informativo en el que ha participado, Hidalgo asegura desconocer lo que ha pasado: "Yo no puedo opinar porque personalmente es él y las personas que lo han denunciando los que saben lo que ha pasado. Para eso está la Justicia".

Eso sí, ha reconocido que Julios Iglesias es un "íntimo amigo" suyo por el que "daría la vida": "Yo por Julio doy la vida. Si me la pide mañana, se la doy. Es íntimo amigo mío y lo voy a defender porque es el hombre más internacional que tenemos. Haría todo lo que fuera posible por Julio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.