La Policía confirma que el cuadro encontrado en Madrid es el Picasso que desapareció el 3 de octubre

'Naturaleza muerta con guitarra', la obra de Pablo Picasso que estaba desaparecida desde el pasado 3 de octubre

Los detalles El cuerpo cree que la pintura "podría no haber llegado a subir al camión de transporte" que debía trasladarlo, junto con otras obras, desde Madrid a Granada.

La Policía Nacional ha confirmado que el cuadro hallado en Madrid es 'Naturaleza muerta con guitarra', de Pablo Picasso, desaparecido desde el 3 de octubre. Se sospecha que la obra, valorada en 600.000 euros, no llegó a ser cargada en el camión que debía trasladarla de Madrid a Granada. La Brigada de Patrimonio Histórico sigue investigando tras la inspección del paquete por la Policía Científica. La desaparición se denunció el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación notó la ausencia del cuadro entre las 56 obras enviadas para la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.

La Policía Nacional ha confirmado que el cuadro hallado este jueves en Madrid es 'Naturaleza muerta con guitarra', la obra de Pablo Picasso que estaba desaparecida desde el pasado 3 de octubre. El cuerpo cree que la pintura "podría no haber llegado a subir al camión de transporte" que debía trasladarlo, junto con otras obras, desde Madrid a Granada. La Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación una vez que agentes de Policía Científica han inspeccionado el paquete que contenía el cuadro.

Se trata de un pequeño 'gouache' enmarcado que está asegurado en 600.000 euros. La Policía investigaba la desaparición desde el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación formalizó la denuncia tras comprobar que el cuadro no había llegado, junto a otras 56 obras que se trasladaron desde Madrid, al centro cultural en el que se debía exponer.

'Naturaleza muerta con guitarra', de 1919, se almacenó junto al resto de obras el 25 de septiembre para viajar hasta el citado centro cultural, donde desde el día 6 de octubre integrarían la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.

CajaGranada fundación explicó que el día 3 de octubre, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural para hacer entrega de las piezas, lo que se llevó a cabo con videovigilancia.

"Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", de modo que se hicieron determinadas comprobaciones y se acordó firmar las cartas de porte, pendientes del desembalaje el día 6 para poder chequear con exactitud pieza a pieza, explicó la entidad.

