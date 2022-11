Hubo sorpasso y 'Green Book' arrebató a 'Roma' el Oscar a Mejor Película. La cinta también se hizo con el Oscar a Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto. Por su parte, Alfonso Cuarón sí logró el Oscar a Mejor Dirección por la cinta rodada en español y mixteco que narra su infancia. Numéricamente la ganadora de la noche fue 'Bohemian Rhapsody', que logró cuatro estatuillas: Mejor actor (Rami Malek), edición de sonido, mezcla de sonido y montaje.

La gran fiesta del cine empezó fuerte. La banda Queen, con Adam Lambert a la cabeza, fue la encargada de abrir la gala de los Oscar 2019. Así, con 'We will rock you' y 'We are the champions', pusieron a bailar y a cantar a Glenn Close, Javier Bardem, Lady Gaga y todo el patio de butacas.

Roma se estrenó recogiendo el Oscar a Mejor Fotografía. "Esta película fue creada en base a mis recuerdos e hice la fotografía pensando en cómo lo haría el 'Chivo' Lubezki. Esto es para ti", afirmó durante su discurso de agradecimiento el director Alfonso Cuarón.

Más tarde la cinta de Cuarón recogió el premio a Mejor Película de Habla no Inglesa, una estatuilla que entregó el actor Javier Bardem. Bardem aprovechó entonces para lanzar un aplaudido alegato en español. "No hay fronteras, no hay muros, que frenen el ingenio y el talento", apuntó Bardem. El broche de oro lo puso recogiendo el Oscar a Mejor Dirección.

Olivia Colman dio la otra sorpresa de la noche al recibir, en su primera nominación, el Oscar a Mejor Actriz por 'La Favorita'. "¡Qué gracioso, un Oscar!", dijo la actriz emocionada al subir al escenario, que pidió disculpas a Glenn Close, favorita en todas las quinielas para llevarse el galardón.

Regina King fue la primera en subir a recoger una estatuilla, el Oscar a Mejor actriz de reparto por 'El blues de Beale Street'. La intérprete, que no figuraba en las quinielas para ganar, dio un emotivo discurso centrado en su madre, presente también en la gala. Por su parte, Mahershala Ali recogió el premio a Mejor actor de reparto por 'Green Book'. El actor dedicó el premio a su abuela, la mujer que "le hizo pensar en positivo siempre".

Este año, por primera vez en 30 años, la ceremonia no ha tenido presentador. En su lugar, varios actores, actrices y personalidades de la industria fueron entregando los galardones.

Así Tina Fey, Maya Rudolph (con su dardo a Trump y el muro de México) o una divertida Melissa McCarthy (caracterizada como la reina Anne en 'La Favorita') destacaron con su humor e ironía sobre el escenario. "Esta noche no hay presentador, no habrá premio de película popular y México no va a pagar el muro", dijo de forma rotunda la actriz Maya Rudolph, ovacionada por el público.

Una gala muy repartida en la entrega de estatuillas en la que finalmente no pudo ser. El director español Rodrigo Sorogoyen, con su obra 'Madre, se quedó sin el Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción, que fue a parar a 'Skin'. 'Green Book', se hizo con el premio a mejor guión original, e 'Infiltrado en el KKKlan' dio el Oscar a Spike Lee por el guión adaptado. El director aprovechó la ocasión para hacer el discurso más político de la gala.

Esta fue la gala en la que Lady Gaga logró su primer Oscar gracias a 'Shallow', premiada como mejor canción original. Antes protagonizó una de las actuaciones de la noche junto a Bradley Cooper en el escenario.