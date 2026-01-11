Ahora

Triunfa en Spotify

'Nueva Línea', la orquesta viral que arrasa con temas como 'Una noche de copas, una noche loca'

Los detalles El grupo canario está arrasando tras hacerse virales. Los bailes con su música inundan las redes sociales.

Orquesta viral
Escucha esta noticia
0:00/0:00

'Nueva Línea' es la orquesta viral que está arrasando en España. Seguro que son pocos los que todavía no han escuchado el tema 'Una noche de copas, una noche loca'.

La orquesta canaria está triunfando tras hacerse virales. Los bailes con su música inundan las redes sociales, y sus versiones no paran de escalar posiciones en las listas de éxitos. Ahora mismo, está posicionada en los primeros puestos de Spotify de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump intensifica sus amenazas a Cuba: dice que no habrá más petróleo ni dinero venezolano si no llegan a un acuerdo
  2. Irán trata de contener unas protestas que atribuye a un "plan de EEUU e Israel" y que ya suman más de 500 muertos
  3. Feijóo agita el fantasma de la imputación de Sánchez y propone una reforma del suplicatorio: "La historia no amnistiará al sanchismo"
  4. Miles de personas siguen su cruzada contra el ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good: "Las calles son nuestras"
  5. Grok, bajo la lupa europea por generar fotos de desnudos: "El daño que se causa no es falso, es real"
  6. Un anticiclón da tregua al frío: subida de temperaturas en un inicio de semana que dejará lluvias en Galicia