'Nueva Línea', la orquesta viral que arrasa con temas como 'Una noche de copas, una noche loca'

Los detalles El grupo canario está arrasando tras hacerse virales. Los bailes con su música inundan las redes sociales.

'Nueva Línea', una orquesta canaria, se ha convertido en un fenómeno viral en España gracias a su popular tema 'Una noche de copas, una noche loca'. Sus pegajosos ritmos han conquistado las redes sociales, donde los usuarios comparten constantemente videos de bailes al son de su música. Además, sus versiones han logrado escalar rápidamente en las listas de éxitos, situándose en los primeros puestos de Spotify en España. La orquesta ha logrado captar la atención del público, consolidándose como un referente en la escena musical actual del país.

'Nueva Línea' es la orquesta viral que está arrasando en España. Seguro que son pocos los que todavía no han escuchado el tema 'Una noche de copas, una noche loca'.

La orquesta canaria está triunfando tras hacerse virales. Los bailes con su música inundan las redes sociales, y sus versiones no paran de escalar posiciones en las listas de éxitos. Ahora mismo, está posicionada en los

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.