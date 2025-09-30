Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio y dos hijas en común

Los detalles Son varios los medios estadounidenses quienes han informado de la separación entre la actriz y el cantante, una de las parejas más consolidadas de Hollywood, tras darse el 'sí, quiero' en Sídney en 2006.

Nicole Kidman y Keith Urban, una de las parejas más queridas de Hollywood, han decidido separarse tras casi 20 años juntos y dos hijas en común. La actriz y el cantante de country se conocieron en 2005 y se casaron en 2006 en Sídney. El medio estadounidense 'TMZ' reveló que llevaban viviendo separados desde principios de verano y que fue Urban quien tomó la decisión. Según 'People', Kidman intentó salvar su matrimonio. Este sería el segundo divorcio de Kidman, tras su separación de Tom Cruise, con quien estuvo casada durante casi una década y adoptó dos hijos.

La de Nicole Kidman y Keith Urban era una de las parejas más consolidadas y queridas de Hollywood: casi 20 años juntos y dos hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La actriz y el cantante de country se conocieron en 2005 tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la galaG’Day L.A., y solo un año más tarde, en 2006, se casaron en Sídney (Australia).

Ahora, tras dos décadas de relación, han decidido poner punto y final a su historia. Ha sido el medio estadounidense 'TMZ', un portal dedicado a las noticias sobre celebridades, quien ha dado la exclusiva de la separación entre Kidman y Urban, que, al parecer, llevaban desde 'principios de verano' viviendo separados, y habría sido él quien habría tomado la decisión.

Por su parte, según apunta 'People', la revista 'top' de las celebridades en EEUU, Kidman luchó por salvar su matrimonio antes de separarse: "Ella no quería esto (...) Ha estado luchando por salvar el matrimonio", confiesa una fuente de su entorno cercano.

Este sería el segundo divorcio de la actriz después de separarse del también actor Tom Cruise tras casi una década juntos (desde 1990 hasta 2001) y dos hijos en común, que adoptaron durante su relación. Ambos se conocieron en el rodaje de 'Días de trueno' y su matrimonio también fue uno de los influyentes (y míticos) del Hollywood de los 90.

Cinco años después de esta también sonada separación, la protagonista de 'Los Otros' y ganadora de un Óscar en 2002 a mejor actriz protagonista por 'Las horas', volvió a encontrar el amor en el cantante de música country, Keith Urban, con quien ha compartido vida durante casi dos décadas.

