Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Luto en la industria del videojuego

Muere Vince Zampella, uno de los creadores de 'Call of Duty', tras estrellarse con su Ferrari

Los detalles Una persona grabó el momento del fatal accidente, en el que se ve un Ferrari de color rojo saliendo disparado de un túnel antes de salirse de la carretera y estrellarse. Instantes después del impacto, el vehículo acaba incendiándose.

Vince Zampella, en una imagen de archivoVince Zampella, en una imagen de archivoAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia 'Call of Duty', falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California, según dio a conocer este lunes NBC News.

El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo falleció el pasado domingo en un tramo montañoso de una autopista en el valle de San Gabriel, en el este de Los Ángeles.

El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California, según recoge el medio estadounidense.

Una persona grabó el momento del fatal accidente, en el que se ve un Ferrari de color rojo saliendo disparado de un túnel antes de salirse de la carretera y estrellarse. Instantes después del impacto, el vehículo acaba incendiándose.

"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra", indicó por su parte un representante de Electronic Arts a TMZ.

La influencia de Vince en la industria de los videojuegos "fue profunda y trascendental", ya que "ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo", agregó.

Zampella es considerada una figura clave en la industria de los videojuegos. Cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros 'Call of Duty', convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Trump eleva su amenaza contra Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  3. Las pensiones mínimas subirán 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo, un 11,4%
  4. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  5. Dos hombres se atrincheran en la casa de una urbanización de Elche tras matar de una paliza a dos personas y herir de gravedad a una tercera
  6. Navidad helada en España: una masa de aire frío dejará a 18 capitales con máximas de 5 grados o menos