Muere el músico sueco Tomas Lindberg, del grupo de 'death metal' At the Gates, a los 52 años

La banda ha confirmado la muerte de Tomas, quien llevaba más de un año y medio en tratamiento por un cáncer poco frecuente, de crecimiento lento pero agresivo.

El cantante sueco Tomas Lindberg, vocalista del grupo de death metalAt the Gates, ha fallecido este martes, según ha confirmado la banda. El músico, de 52 años, estaba recibiendo tratamiento por un cáncer que le fue diagnosticado en 2023 y que el grupo hizo público el pasado mes de agosto. At the Gates nació en Gotemburgo (Suecia) en 1990 y es considerada una de las bandas pioneras del género, gracias, en parte, a la característica voz de Lindberg.

"Tomas ha fallecido esta mañana, después de complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer", explicó la banda en su perfil en redes sociales. "A pesar de los intensivos esfuerzos médicos, no pudieron salvarle la vida", han añadido. La banda ha definido a Lindberg como una "inspiración" para el resto del grupo. "Un verdadero amigo, compasivo y empático. Siempre serás recordado por tu generosidad y tu espíritu creativo".

A Lindberg le diagnosticaron carcinoma adenoide quístico, un cáncer poco frecuente que se forma en los tejidos glandulares, principalmente en las glándulas salivales de la cabeza y del cuello. Se trata de un tumor de crecimiento lento, pero agresivo. En primer lugar, fue sometido a una cirugía mayor, en la que le retiraron gran parte del paladar, seguido por un tratamiento de dos meses de radioterapia.

Si bien se le diagnosticó en diciembre de 2023, algo más de un año después, a principios de 2025, en una revisión encontraron células cancerígenas, "inaccesibles" a través de cirugía o radioterapia. El siguiente paso fue, entonces, la quimioterapia.

Tal y como el propio Lindberg explicó en un comunicado, At the Gates grabó las voces de su último disco antes de que todo esto ocurriera. "La última versión de las voces, las que acabarán en el disco, fueron grabadas en un sólo día", señalaba entonces, el día anterior a su operación.

La última vez que At the Gates actuó en España fue en 2022, en Bilbao, Madrid y Barcelona, junto a In Flames. En 2024 tenían previsto tocar en el festival Z! Live Rock de Zaragoza en 2024, pero la banda tuvo que cancelar todos sus conciertos.