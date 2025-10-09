Muere la actriz Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman, a los 72 años

Paul Newman y su hija Susan Newman durante la cena de la Fundación Scott Newman.

Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman y Jacqueline Witte, ha muerto a los 72 años tras sufrir complicaciones en los problemas de salud crónicos que ya padecía.

La actriz y productora falleció el 2 de agosto, pero no ha sido hasta ahora cuando su familia ha decidido comunicarlo y hacerlo público, según adelanta The Hollywood Reporter.

La carrera de Newman se vio marcada por diferentes películas, pero su papel más destacado fue en I Wanna Hold Your Hand (Locos por ellos, 1978), dirigida por Robert Zemeckis. Asimismo, participó en filmes como Slap Shot (El castañazo, 1977), protagonizada por su padre, o A Wedding (Un día de boda, 1978), de Robert Altman.

Aunque en un principio, la fallecida soñaba con ser actriz, también se dedicó a la producción y realizó trabajos como The Shadow Box (La caja oscura, 1980), dirigido por su padre y protagonizado por Joanne Woodward, su segunda esposa.

Gracias a esta película, Newman recibió una nominación al Emmy a mejor especial dramático, pero este no fue el único galardón al que estuvo nominada. También optó a un Grammy al mejor álbum hablado para niños por una serie de audiolibros de literatura clásica.

Tras el fallecimiento de su hermano Scott por sobredosis, la actriz comenzó a trabajar en 1980 en la Fundación Scott Newman, creada por su progenitor, por lo que se convirtió en una experta en prevención del abuso de drogas.

Por este motivo, testificó ante el Congreso y fue ponente frecuente en el Centro Betty Ford, así como en universidades, hospitales y grupos comunitarios. A su vez, fue presidenta de la Fundación de la Industria del Entretenimiento y fundó una empresa consultora que asesoraba a agencias gubernamentales, corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en el desarrollo de programas de prevención, iniciativas de divulgación y estrategias de recaudación de fondos.

