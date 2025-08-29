Muere a los 92 años el afamado compositor ruso Rodión Shchedrin, autor del ballet 'Anna Karenina'

Los detalles Así lo ha informado el Teatro Bolshói, el histórico teatro de ópera de Moscú, en su canal de Telegram. "Sus óperas, ballets y obras sinfónicas se han representado con gran éxito en los principales escenarios del mundo durante décadas", rezaba el comunicado.

El afamado compositor ruso Rodión Shchedrín, autor de la música de óperas como 'Lolita', 'Almas Muertas' y ballets como 'Ana Karénnina' y 'El caballito jorobado', ha fallecido este viernes, a los 92 años, Así lo ha informado el Teatro Bolshói, el histórico teatro de ópera de Moscú, en su canal de Telegram.

"Esta noche, a los 92 años, ha fallecido el mayor genio de nuestro tiempo, el clásico mundial Rodión Konstantínovich Shchedrín". La nota resaltó, tal como recoge EFE, que "sus óperas, ballets y obras sinfónicas se han representado con gran éxito en los principales escenarios del mundo durante décadas (...) El invaluable legado creativo de Shchedrín siempre encuentra eco en el corazón del público".

El compositor, pianista y pedagogo, nacido en Moscú el 16 de diciembre de 1932, fue autor de siete óperas, cinco ballets, tres sinfonías y catorce conciertos, además de numerosas obras de música vocal e instrumental, incluidas partituras para el cine.

Desde 1959, Shchedrín estuvo casado con Maya Plisétskaya, una de las máximas bailarinas del ballet del Teatro Bolshói, símbolo de la danza clásica, que falleció hace 10 años, en 2015.