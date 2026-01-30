Muere a los 50 años David de la Chica, 'Davile', músico y coautor de Los Delinqüentes

Los detalles Los Delinqüentes han dado la noticia a través de sus redes sociales, destacando que Davile "ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor".

David de la Chica Santos, conocido como Davile, ha fallecido a los 50 años tras una larga enfermedad, según han informado Los Delinqüentes en redes sociales. Davile fue coautor de varias canciones de la banda, como "Tabanquero" y "Amor Plutónico". El comunicado destaca su lucha hasta el último momento y su sentido del humor, mencionando que falleció en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Marcos el Canijo de Jerez expresó su tristeza desde Tailandia, recordando a Davile como una mariposa que brilla. Su muerte evoca la pérdida de Migue Benítez en 2004. Tomasito también lamentó su partida, destacando su talento musical y poético.

David de la Chica Santos, conocido artísticamente como Davile, coautor de varias canciones de Los Delinqüentes, ha fallecido a los 50 años tras una larga enfermedad, según han comunicado los propios integrantes de la banda en sus redes sociales.

"Queridos garrapateros, lamentamos comunicar con profundo dolor y pesar el fallecimiento de nuestro amigo David de la Chica, Davile, cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones que siempre vivirán con nosotros como 'Tabanquero', 'Amor Plutónico' o 'Pirata del Estrecho'", expresan en el mensaje publicado por Marcos el Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y Manu Benítez en representación de Migue Benítez.

El comunicado señala que Davile "ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor" y que falleció en el hospital Puerta del Mar de Cádiz durante la madrugada del día 28 de enero.

"A sus 50 años, descansó en paz. Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo", concluyen.

Además del mensaje conjunto de la banda, el Canijo de Jerez le ha dedicado unas palabras en su perfil. "Cuando me llamó Diego el Ratón para contarme la triste noticia me encontraba visitando una granja de mariposas en Tailandia…", ha comenzado explicando, confesando que se quedó roto mirando al vacío hasta que las mariposas volvieron a captar su atención.

"Me gusta pensar que una de aquellas mariposas era Davile saludándome y brillando entre todas. Descansa en paz. Vaya palazo nos has dado compare. Es muy duro vivirlo lejos y no poder despedirme de ti…", ha lamentado.

El fallecimiento de Davile recuerda la pérdida de Migue Benítez, otro de los integrantes originales del grupo, fallecido el 6 de julio de 2004. Davile deja un legado musical ligado a algunas de las canciones más emblemáticas de Los Delinqüentes, que siguen presentes en la memoria de sus seguidores.

David de la Chica también fue coautor de temas de Tomasito, que también ha querido despedirse de él en redes sociales. "Muy triste por la pérdida de David de la Chica. Un gran amigo, buen compañero, buen músico y un pedazo de poeta. Hoy es un día muy triste para todos lo garrapateros. Por lo menos me queda haber cantado algunas de sus canciones, entre ellas Soy un limón, que me compuso. Mi más sentido pésame a la familia y amigos", ha escrito.

