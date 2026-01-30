Ahora

Tras una larga enfermedad

Muere a los 50 años David de la Chica, 'Davile', músico y coautor de Los Delinqüentes

Los detalles Los Delinqüentes han dado la noticia a través de sus redes sociales, destacando que Davile "ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor".

Imagen de archivo de David de la Chica.Imagen de archivo de David de la Chica.@delinquentesoficial
Escucha esta noticia
0:00/0:00

David de la Chica Santos, conocido artísticamente como Davile, coautor de varias canciones de Los Delinqüentes, ha fallecido a los 50 años tras una larga enfermedad, según han comunicado los propios integrantes de la banda en sus redes sociales.

"Queridos garrapateros, lamentamos comunicar con profundo dolor y pesar el fallecimiento de nuestro amigo David de la Chica, Davile, cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones que siempre vivirán con nosotros como 'Tabanquero', 'Amor Plutónico' o 'Pirata del Estrecho'", expresan en el mensaje publicado por Marcos el Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y Manu Benítez en representación de Migue Benítez.

El comunicado señala que Davile "ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor" y que falleció en el hospital Puerta del Mar de Cádiz durante la madrugada del día 28 de enero.

"A sus 50 años, descansó en paz. Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo", concluyen.

Además del mensaje conjunto de la banda, el Canijo de Jerez le ha dedicado unas palabras en su perfil. "Cuando me llamó Diego el Ratón para contarme la triste noticia me encontraba visitando una granja de mariposas en Tailandia…", ha comenzado explicando, confesando que se quedó roto mirando al vacío hasta que las mariposas volvieron a captar su atención.

"Me gusta pensar que una de aquellas mariposas era Davile saludándome y brillando entre todas. Descansa en paz. Vaya palazo nos has dado compare. Es muy duro vivirlo lejos y no poder despedirme de ti…", ha lamentado.

El fallecimiento de Davile recuerda la pérdida de Migue Benítez, otro de los integrantes originales del grupo, fallecido el 6 de julio de 2004. Davile deja un legado musical ligado a algunas de las canciones más emblemáticas de Los Delinqüentes, que siguen presentes en la memoria de sus seguidores.

David de la Chica también fue coautor de temas de Tomasito, que también ha querido despedirse de él en redes sociales. "Muy triste por la pérdida de David de la Chica. Un gran amigo, buen compañero, buen músico y un pedazo de poeta. Hoy es un día muy triste para todos lo garrapateros. Por lo menos me queda haber cantado algunas de sus canciones, entre ellas Soy un limón, que me compuso. Mi más sentido pésame a la familia y amigos", ha escrito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "¡Fuera el ICE!": EEUU sale a la calle para protestar contra los crímenes de la fuerza paramilitar de Trump
  2. Carlos Alcaraz tira de heroica y se clasifica para su primera final del Open de Australia
  3. La Fiscalía insta a Aldama a presentar en la Audiencia Nacional las pruebas que dice tener sobre la financiación irregular del PSOE
  4. Huelva despide a las víctimas de Adamuz con los reyes junto a familiares y supervivientes como protagonistas frente a una política en tregua y de perfil
  5. Llega una masa polar por el norte de España que activa la alerta roja por oleaje en Galicia
  6. Rosalía, la sorpresa del concierto por Palestina de Barcelona: "Hoy especialmente es un honor estar en este escenario"