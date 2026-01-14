Medallas, calles o doctorados honoris causa: estos son algunos de los reconocimientos que podría perder Julio Iglesias tras ser denunciado por agresiones sexuales

¿Por qué es importante? Tras la denuncia que dos extrabajadoras han presentado contra el cantante por presuntas agresiones sexuales, muchas voces han comenzado a pedir que se le quiten los honores.

Julio Iglesias es el cantante más internacional de nuestro país y durante décadas ha sido aclamado y distinguido con medallas de ciudades, calles e infraestructuras con su nombre, incluso con doctorados honoris causa. Sin embargo, tras la denuncia que dos extrabajadoras han presentado por presuntas agresiones sexuales, puede que más de una de estas localidades e instituciones se plantee retirar tales reconocimientos.

En 1993, de la mano de su amigo y entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, fue nombrado embajador del año Xacobeo. "Casi todo el mundo sabe que mi primer viaje, siempre, cuando vuelvo a España es a Galicia", señaló el vocalista. Sin embargo, 30 años después, podría perder este galardón, puesto que, tras estallar el escándalo, el colectivo de víctimas del franquismo ha reclamado al Gobierno autonómico que se lo quiten.

Unos años más tarde, en 2002, Julián Muñoz, que era alcalde de Marbella, anunció a bombo y platillo una avenida con su nombre en Puerto Banús. "La primera calle que me dan... ¡Guapas!"; "Lástima que no me la regalen", esgrimió el cantante. No obstante, desde Izquierda Unida han pedido que se borre su nombre de la placa por unos comportamientos machistas y misóginos que ya entonces no escondía.

Asimismo, en la Comunidad Valenciana distintas voces han pedido retirarle el título de embajador que le entregó Eduardo Zaplana en 1999. Igualmente, Compromís ha pedido que le quiten el nombre del vocalista a un auditorio de Benidorm, pero su alcalde, del PP, se ha amparado en la presunción de inocencia para no hacerlo. "En cualquier caso, Benidorm tiene reconocido a Julio Iglesias porque ganó el Festival Internacional de la Canción el 17 de julio del año 1968", ha señalado Toni Pérez, el primer edil del consistorio.

Por otra parte, el Gobierno de España también está barajando la posibilidad de retirarle la medalla de las Bellas Artes que le fue concedida en 2009 y que recogió su hija. "Es algo que estamos estudiando y que valoraremos", ha aseverado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Con todo, el listado de reconocimientos a Julio Iglesias es inmenso y con este escándalo son muchas las voces que ya empiezan a cuestionar.

