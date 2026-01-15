María Jesús Montero reacciona a su chirigota en el COAC: "Entrar en el imaginario del Carnaval de Cádiz es un privilegio"

La ministra de Hacienda, a la que han dedicado una de las chirigotas del COAC, ha reaccionado a su 'aparición' en el Falla de Cádiz. To' pa' mí repasa su trayectoria como ministra, pero también entra en la crítica.

A nadie sorprende que el Gran Teatro Falla de Cádiz reciba a políticos de todo color cada año, y no en mítines o eventos políticos per se, sino en el marco del Carnaval gaditano. Porque si algo caracteriza al Carnaval, y a los gaditanos, es el humor punzante, la crítica social cantada con (casi siempre) buen gusto. Por eso, es habitual que entre las comparsas, chirigotas, cuartetos y coros, aparezca alguna que otra cara conocida, algún que otro tema candente de la actualidad política nacional (o regional, o local). Y entre varios, este año se ha subido al escenario no una sino muchas María Jesús Montero, vestidas de traje rojo (¿de qué color, si no?), parodiada como la diva que va "detrás de toda la gente morosa que a la Hacienda no paga".

La responsable de esta parodia ha sido la chirigota sevillana To' pa' mí, que actuó en la segunda sesión de la fase preliminar del COAC, que no ha olvidado en su actuación a los que fueron sus amigos —Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García— pero tampoco las críticas que recibe en el Congreso, donde han llamado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda "vulgar poligonera", y donde se han metido con su acento andaluz.

Ahora bien, la ministra no ha tardado en reaccionar a su 'aparición' en el COAC y lo ha hecho con mucho (y buen) humor: "Entrar en el imaginario del Carnaval de Cádiz es siempre un privilegio, aunque sea como diva fiscal", ha escrito la política andaluza en sus redes sociales.

"¡Viva Cádiz, viva su Carnaval y el humor inteligente y crítico de los andaluces!", ha aplaudido. La chirigota sevillana no ha dudado en responder a la ministra, a la que ha agradecido tomárselo "con buen humor" y a quien han recordado que está abierta a "hacer alguna actuación en el Congreso para animar las sesiones". "O contar con nosotras para lo que necesite. ¡Siempre a sus órdenes!".

