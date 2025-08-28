Luis Tosar: "Eusebio (Poncela) ha fallecido como quería, trabajando, apurando la copa hasta el último minuto"

¿Qué ha dicho? Tosar ha acudido a la capilla ardiente de su compañero Eusebio Poncela, que falleció este miércoles a los 79 años. "Estuvo muy activo hasta el último momento. La enfermedad ha sido fulminante, en muy pocos días", ha explicado el actor gallego.

Familiares y amigos han asistido a la capilla ardiente del actor Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años. Luis Tosar, compañero en la serie 'Matices', destacó que Poncela logró completar su trabajo antes de su muerte, considerándolo un último gran regalo. Tosar expresó que, aunque la pérdida es triste, tuvieron tiempo para prepararse emocionalmente. Poncela, muy activo hasta el final, falleció como deseaba, trabajando. Su muerte, junto a la de Verónica Echegui, ha sido un duro golpe para el cine español.

Familiares, amigos y compañeros de profesión han acudido a la capilla ardiente del actor Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años. "Eusebio pudo acabar de rodar la segunda entrega de la serie 'Matices' un poco 'in extremis' y nos hizo este ultimo grandísimo regalo", ha explicado a su llegada el actor Luis Tosar, que ha trabajado estos últimos días junto al intérprete fallecido.

La muerte de Poncela, ha añadido, "para nosotros que hemos estado trabajando con él hasta hace diez días, ha sido triste, pero hemos tenido tiempo para preparar el corazón para su pérdida. Nunca deja de ser triste perder a uno de los tuyos".

"Estuvo muy activo hasta el último momento. La enfermedad ha sido fulminante, en muy pocos días se han desenvuelto los acontecimientos. Ha fallecido como quería, como le apetecía, trabajando y apurando la copa hasta el último minuto", ha añadido un emocionado Tosar, quien ha señalado que esta semana está siendo horrible. "Son noticias terribles, noticias desoladoras para nuestro cine, nuestra industria. Lo de Verónica Echegui ha sido un 'shock' absoluto. Era una persona muy joven, muy poca gente estaba enterada de cuál estaba siendo el proceso".

Nacido en Madrid en 1945, Eusebio Poncela se convirtió en uno de los actores más representativos de los primeros años de la democracia española, con papeles protagonistas en series de televisión como 'Los gozos y las sombras' (1982) y en películas como 'La ley del deseo' (1987), de Pedro Almodóvar, y 'Arrebato' (1979), de Iván Zulueta.

Sobre las tablas participó en 'Los bellos durmientes', 'Macbeth', 'Edipo. Una trilogía' o 'La casa de Bernarda Alba', uno de sus trabajos más recordados en teatro. Poncela también cultivó su faceta como pintor y, según el escrito de su oficina, su legado pictórico inédito "será expuesto en un futuro próximo, cumpliendo así con su voluntad".