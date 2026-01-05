Ahora

20 años de información

laSexta, la cadena de referencia informativa con más de 16 horas de directo este fin de semana

Los detalles La captura de Maduro ha sacudido este fin de semana al mundo y también a la programación de laSexta, quien se adaptó para contar lo que estaba ocurriendo en Venezuela y Estados Unidos.

así se ha visto en laSexta
En laSexta les hemos propuesto un pacto. Este 2026 que cumplimos 20 añospueden contar con nosotros para estar informados. Este fin de semana lo hemos hecho contándoles puntualmente todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela y en Estados Unidos.

"laSexta, como es habitual, ha adaptado su programación para contarlo". Con estas palabras de Antonio García Ferreras el sábado comenzaba un fin de semana frenético. Así lo hizo nuestro compañero José Yélamo al frente de laSexta Xplica, que les mostró en directo, alrededor de las 23.20 de la noche, la llegada de Maduro a Nueva York.

Un programa que viajó desde Caracas a Nueva York y a Madrid, junto a los venezolanos que se manifestaron en la Puerta del Sol, que en algunos momentos fue seguido por más de un millón trescientos mil espectadores y que anotó una media de 9,5% de share.

El domingo, la información sobre Venezuela continuó. Primero, con un informativo especial presentado por Fran Galán. Y por la noche con un Especial El Objetivo con expertos en plató y conexiones en directo desde Caracas.

Con más de un millón de espectadores y un 8,5% de share, el programa de Ana Pastor marcó un nuevo récord de temporada. Un éxito que ha continuado también en la web de laSexta, que este fin de semana ha recibido en torno a cinco millones de visitas. laSexta comenzó el año proponiéndoles un trato, estar comprometidos con la información, y en menos de una semana ya lo está cumpliendo.

