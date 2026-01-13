Julio Iglesias y el PP: un romance político que cantó en público desde los besos a Aznar hasta los halagos de Ayuso y Feijóo

Los detalles De los escenarios de Zaragoza a las entrevistas en televisión, Julio Iglesias construyó un idilio con el PP que la hemeroteca no olvida: besos a Aznar, amistad con Zaplana y elogios de Ayuso y Feijóo que dejaron huella.

Julio Iglesias ha escrito cientos de canciones de amor… pero quizá ninguna tan singular como la que dedicó al Partido Popular. Porque, más allá de los escenarios y los discos, el cantante tuvo un idilio con la política que quedó registrado en la hemeroteca.

1996: el flechazo con Aznar

En plena campaña electoral, Julio Iglesias subía al escenario de la Plaza de Toros de Zaragoza y se dirigía a José María Aznar con palabras que no dejaban lugar a dudas: "Mi querido presidente. Qué gusto estar contigo sabiendo que te quiero de verdad… ¡Un beso enorme!"

Y no era un gesto cualquiera. Entre aplausos, Julio Iglesias aseguraba: "Con todo mi sentimiento y mi raciocinio digo que no va a haber un mejor presidente para España que José María Aznar"

Dos décadas después, en Salvados (2015), Iglesias defendía aquel apoyo: "Sentía que era necesario y yo creo que acerté profundamente en ese apoyo"

Amistades que valen millones

Pero su relación con el PP no se limitaba a Aznar. En Altea (Alicante), 1999, presumía ante las cámaras de su amistad con Eduardo Zaplana: "El nuevo presidente de la Comunidad Valenciana..."

Zaplana le devolvía las muestras de cariño a golpe de talonario, nombrándolo embajador cultural de la Comunitat Valenciana en el mundo. Julio bromeaba sobre el sueldo: "Creo mucho en la Comunidad Valenciana, me pagan muy bien… no, es una broma. Solo lo digo para que no me lo pregunte usted"

Pero la justicia investigó si no era tan broma: se indagó si la Generalitat de Zaplana pagó 6 millones de euros al artista, en dinero negro y a través de paraísos fiscales.

El cariño del PP que llega hasta hoy

La admiración por Julio Iglesias no terminó en los 90. En El Hormiguero se han visto declaraciones de líderes del PP que rozan la devoción:

Isabel Díaz Ayuso (2021): "Ese señor es para mí el rey, el otro rey"

"Ese señor es para mí el rey, el otro rey" Alberto Núñez Feijóo (2023): "Le quiero mucho a Julio Iglesias… ¿Mi canción preferida? Todas"

El cantante, mientras tanto, siempre intentó marcar distancia con la política: "Tú me preguntas ahora de qué partido soy… a mi edad, de ninguno", aseguró en Salvados.

Pero la hemeroteca lo delata: de Aznar a Zaplana, pasando por Ayuso y Feijóo, Julio Iglesias ha sido fan declarado y amigo cercano de varios de los máximos referentes del PP.

Entre canciones de amor y aplausos políticos, Julio Iglesias escribió quizá su tema más discreto: un romance con el Partido Popular que quedó registrado en los escenarios, los micrófonos y los papeles de la justicia.

