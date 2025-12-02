Ahora

Enfermedad visual

Judi Dench confiesa que ya no puede reconocer a nadie por su pérdida de visión

Los detalles La actriz ha reconocido en una entrevista en la cadena británica ITV las limitaciones que tiene debido a su degeneración macular. De hecho, ella misma ha confesado que no puede reconocer a nadie.

La actriz Judi Dench en una imagen de 2022La actriz Judi Dench en una imagen de 2022EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Judi Dench ya no puede reconocer a nadie debido a su degeneración macular, una enfermedad visual que le provoca pérdida de visión. De ello ha hablado en una entrevista en la cadena británica ITV, donde la actriz ha reconocido las limitaciones que tiene, tantas que no es capaz de identificar a la gente. La intérprete atraviesa la fase más severa de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), diagnosticada en 2012.

"Ya no puede ver", ha señalado Dench y ha añadido que "no puedo reconocer a nadie". En un momento de la entrevista junto a su compañero McKellen, este bromea con que la actriz podría terminar saludando a desconocidos creyendo que los conoce, comentario que ella respondió con humor: "¡A veces!".

"No puedo ver la televisión, no puedo leer", ha asegurado la actriz. De hecho, en el podcast Fearless de Trinny Woodall, Dench confesó que ya no puede salir sola de casa ni acudir por sí misma a ningún evento. "Siempre debe haber alguien conmigo. Si no, podría tropezar o caer porque no veo bien", explicó.

"Siempre me pongo nerviosa antes de ir a algún sitio. No sé por qué. Nunca se me ha dado bien estar sola, y ahora aún menos. A veces me las apaño fingiendo que no veo", ha señalado la actriz.

Dench enfrenta la etapa más crítica de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), enfermedad que le diagnosticaron en 2012. Según el Servicio de Salud Británico (NHS), casi un tercio de los británicos mayores de 75 años sufre degeneración ocular. Una enfermedad indolora que reduce la visión central y mantiene intacta la visión periférica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez admite la "gravedad" de la crisis con Junts y anuncia un paquete de medidas para intentar la reconciliación
  2. Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela durante su llamada
  3. Entre la Justicia, la política y salvar su imagen: las tres razones por las que Koldo y Ábalos habrían roto su silencio
  4. Las trampas de Salomé Pradas en Salvados: mide sus palabras y culpa a otros de la gestión de la DANA para salvarse judicialmente
  5. La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por un supuesto borrado de mamografías
  6. Preguntas y respuestas sobre el brote de peste porcina: desde cómo se transmite a si afecta a las personas