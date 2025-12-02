Judi Dench confiesa que ya no puede reconocer a nadie por su pérdida de visión

Los detalles La actriz ha reconocido en una entrevista en la cadena británica ITV las limitaciones que tiene debido a su degeneración macular. De hecho, ella misma ha confesado que no puede reconocer a nadie.

Judi Dench, reconocida actriz británica, enfrenta la fase más severa de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), diagnosticada en 2012, lo que le impide reconocer a las personas y realizar actividades cotidianas como ver televisión o leer. En una entrevista con ITV, Dench compartió las limitaciones que esta enfermedad visual le ha impuesto, incluyendo la necesidad de estar siempre acompañada para evitar accidentes. A pesar de su situación, mantiene su sentido del humor, como demostró en una conversación con su colega McKellen. Según el NHS, esta condición afecta a casi un tercio de los británicos mayores de 75 años.

Judi Dench ya no puede reconocer a nadie debido a su degeneración macular, una enfermedad visual que le provoca pérdida de visión. De ello ha hablado en una entrevista en la cadena británica ITV, donde la actriz ha reconocido las limitaciones que tiene, tantas que no es capaz de identificar a la gente. La intérprete atraviesa la fase más severa de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), diagnosticada en 2012.

"Ya no puede ver", ha señalado Dench y ha añadido que "no puedo reconocer a nadie". En un momento de la entrevista junto a su compañero McKellen, este bromea con que la actriz podría terminar saludando a desconocidos creyendo que los conoce, comentario que ella respondió con humor: "¡A veces!".

"No puedo ver la televisión, no puedo leer", ha asegurado la actriz. De hecho, en el podcast Fearless de Trinny Woodall, Dench confesó que ya no puede salir sola de casa ni acudir por sí misma a ningún evento. "Siempre debe haber alguien conmigo. Si no, podría tropezar o caer porque no veo bien", explicó.

"Siempre me pongo nerviosa antes de ir a algún sitio. No sé por qué. Nunca se me ha dado bien estar sola, y ahora aún menos. A veces me las apaño fingiendo que no veo", ha señalado la actriz.

Dench enfrenta la etapa más crítica de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), enfermedad que le diagnosticaron en 2012. Según el Servicio de Salud Británico (NHS), casi un tercio de los británicos mayores de 75 años sufre degeneración ocular. Una enfermedad indolora que reduce la visión central y mantiene intacta la visión periférica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.