Habla una de las trabajadoras de Julio Iglesias tras conocerse la denuncia: "Es algo que viene haciendo desde hace muchos años"

El contexto Los testimonios de Laura y Rebeca, dos nombres que ocultan la identidad de las mujeres, han dado la vuelta al mundo. En 'elDiario.es' cuentan las agresiones sexuales, tocamientos, gritos y humillaciones a los que eran sometidas por parte del cantante en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas.

Laura y Rebeca, pseudónimos de las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias, han generado un gran impacto con sus relatos sobre los abusos del cantante. Laura, en declaraciones a 'elDiario.es', medio que junto a Univision Noticias investigó las denuncias, busca no solo justicia para su caso, sino también animar a otras presuntas víctimas de Iglesias a hablar y confiar en la justicia. Afirma que los delitos cometidos deben ser denunciados, ya que callar convierte a las víctimas en cómplices. Laura enfatiza que su objetivo es dar fuerza a otras víctimas para que hablen y entre todas logren justicia. La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el respaldo de Women's Link Worldwide.

La denunciante se dirige a las otras presuntas víctimas del cantante para "que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más", sino algo que Iglesias, dice Laura, "viene haciendo desde hace muchos años". "Los delitos que se cometieron en este caso deben decirse. No se pueden callar porque, cuando te callas un delito, te vuelves cómplice del mismo", añade.

"Quiero que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia. No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual", afirma Laura, que ha preferido mantenerse ajena a la repercusión mediática que sus palabras han tenido en el mundo, siguiendo consejo terapéutico.

Su batalla, recuerda, es "la acción legal", poniéndose en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya analiza la denuncia de las mujeres contra el cantante por agresión sexual y trata de seres humanos. La denuncia fue cursada con el apoyo de la organización internacional Women's Link Worldwide.

