James Rhodes ha vuelto a hacer gala de la solidaridad que le caracteriza al ofrecerse a pagar el coste de los estudios universitarios de una joven con problemas de salud mental a la que han denegado la beca.

Todo comenzó hace, aproximadamente, un año. Nay tuvo que enfrentarse al suicidio de su abuelo y a una larga cuarentena por COVID-19. Todo esto derivó en "un trastorno de ansiedad generalizado" que, como es lógico, afectó a su rendimiento en la universidad.

"Tenía taquicardias y mi cabeza me decía que me iba a morir en ese instante. Me pasaba días sin poder respirar. Iba varias veces al día a diferentes farmacias a tomarme la tensión. Me tiré semanas enteras y meses sin dormir, ya que solo podía estar en el sofá de mi casa llorando, pensando en la muerte y en que estaba a punto de morirme", ha explicado a través de redes sociales.

En un hilo de Twitter, la joven ha confesado que tuvo que recibir asistencia médica en su domicilio varias veces por los "pensamientos suicidas" que tenía y "las alucinaciones de la medicación". Todo esto le impidió cumplir con sus obligaciones académicas y "posponer los exámenes para priorizar" su salud.

A pesar de justificar la situación con su expediente médico y su historial académico, la beca para este año le ha sido denegada y ahora tiene que hacer frente a las tasas universitarias más los gastos que conlleva el estudio de una carrera, en su caso Farmacia. "Es una puta vergüenza que jodan la economía de una familia que además ha pasado un año pagando sesiones de psicólogos privados a 60€ la hora porque su hija tenía pensamientos suicidas y le daban las citas en la pública espaciadas por meses", ha denunciado en su cuenta de Twitter.

Esta historia tan dura ha llegado a los oídos de James Rhodes, que ha decidido hacer frente a los gastos y ha denunciado la dejadez de las instituciones para con estos casos.