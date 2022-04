Bella besó a la Bestia, la Dama al Vagabundo, y los príncipes azules a las princesas. Estos son los cuentos con los que niños de todo el mundo de varias generaciones han crecido, y todos ellos tienen un factor común: todos son besos entre heterosexuales.

"Tenemos 30 princesas que se enamoran de príncipes y no tenemos ni uno donde haya dos princesas o dos príncipes", critica Rush Smith, autor de 'Y fueron felices'. Precisamente, fue este el motivo por el que Smith decidió sacar adelante su proyecto más personal: su cuento 'Y fueron felices': "He querido darle a los niños del futuro el libro que a mí me hubiera gustado tener", expresa.

Se trata de un proyecto autofinanciado, ya que no encontró editorial que se atreviera a financiarlo: "Todavía hay ciertos poderes, como la iglesia, que están detrás de muchas grandes editoriales, lo que hace que estos temas todavía no se toquen", lamenta el autor.

Y es que echando un vistazo en las librerías, Rush Smith se encontró con que lo normal es que la homosexualidad en la literatura infantil sea siempre velada, algo que no ocurre con la heterosexualidad.

Hasta tal punto tenemos interiorizado que un beso entre dos chicos puede ser un problema que hasta él mismo se planteó incluirlo: "El hecho de preguntármelo habla más del miedo de los de afuera a que eso realmente sea un problema", manifiesta el autor.

'Y fueron felices' es una historia que habla de dos chicos que se quieren mucho, y que pueden enseñar a otros niños que no les ocurra nada malo, que ellos también tienen derecho a ser felices y comer perdices.