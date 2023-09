Hace solo unos días, el Festival de Cine de San Sebastián anunciaba que el documental de Jordi Évole en el que entrevista al exdirigente de ETA Josu Ternera y a una de sus víctimas directas, 'No me llames Ternera', se estrenaría inaugurando la sección 'Made in Spain'. Y antes del día en cuestión, la polémica estalló. En una carta titulada 'Contra el blanqueado de ETA y Josu Ternera', algo más de 500 personas han pedido a la organización del Zinemaldia que no proyecte la película, señalándola por "formar parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista" en España, al tiempo que la define como un "relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes".

Entre los críticos se encuentra el periodista de TVE Miguel Ángel Idígoras, quien ha criticado a Évole por decir que la entrevista, centro del documental, "servirá para entender parte de nuestra historia". "Ternera ni se arrepiente ni colabora en esclarecer asesinatos de la banda", ha señalado Idígoras, a lo que el productor del documental ha respondido sorprendido por el hecho de que un periodista como él "saque tantas conclusiones sin ver ni un solo minuto de la entrevista". "No sabes absolutamente nada de un trabajo al que le hemos dedicado años de trabajo completamente honesto", ha respondido Évole. La polémica no se quedó ahí.

Tras recibir la carta, el director del festival, José Luis Rebordino, ha salido a defender la selección del filme para inaugurar la sección 'Made in Spain' del Zinemaldia y ha explicado que si bien el festival "no ha recibido" la citada carta, se ha visto obligado a responder al saltar la cuestión a los medios. Rebordino agradece a los firmantes por afirmar, "entre otras cosas, que el Festival de San Sebastián rechaza el blanqueamiento del terrorismo y se adhiere a los principios y defensa de los Derechos Humanos", pero explica que se niega a retirar 'No me llame Ternera' por el simple hecho de que su protagonista sea un exdirigente de la banda terrorista.

"El cine es, entre otras muchas cosas, fuente de la historia y se ha ocupado a menudo de llevar a la pantalla a protagonistas, perpetradores de episodios de violencias injustificables pero sobre las cuales sí ha tenido la voluntad de indagar", ha explicado, poniendo muchos otros ejemplos de este tipo. Y al respecto del documental, Rebordinos asegura que "la no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este festival no proyectaría una película con esas premisas".

Para argumentar su postura, el director del festival ha recordado cómo en otra edición del Zinemaldia se programó un documental que entrevista a algunos de los perpetradores del golpe de Estado de Chile, como Augusto Pinochet y algunos de sus generales. "Allí se demostraba que dar la voz no es ni mucho menos dar la razón". Es por eso que el festival ha estimado que "la película 'No me llame Ternera' ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés", ha señalado. Asimismo, ha abierto las puertas a "realizar una proyección privada previa" a un grupo reducido de personas en representación de los firmantes.

El Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más reconocidos de la industria, se desarrolla en Donosti entre el 22 y el 30 de septiembre. 'No me llame Ternera' forma parte de la programación del primer día, el viernes 22 de septiembre, cuando el documental de Évole será proyectado a las 12:00 en versión original (en castellano, euskera y francés) con subtítulos en castellano y electrónicos en inglés.