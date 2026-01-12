Ahora

Música en directo

El festival Bilbao BBK Live cumple 20 años con Robbie Williams, David Byrne y Lily Allen al frente del cartel

El Bilbao BBK Live celebrará su 20º aniversario del 9 al 11 de julio de 2026 en Kobetamendi con uno de los carteles más ambiciosos de su historia. Robbie Williams lidera una programación que combina grandes nombres internacionales como David Byrne y Lily Allen con referentes del rock, la electrónica y el pop actual.

Cartel del BBK Live 2026Cartel del BBK Live 2026BBK Live

El Bilbao BBK Live ha desvelado el primer avance de su cartel para 2026, una edición marcada por el 20º aniversario del festival en Kobetamendi. La cita, que se celebrará del 9 al 11 de julio, promete ser una de las más ambiciosas de su historia. Grandes nombres internacionales, figuras clave de la música alternativa y una amplia representación del talento estatal configuran una propuesta pensada para varias generaciones. El festival vuelve así a reivindicar su identidad ecléctica y su peso en el circuito europeo.

El anuncio confirma a Robbie Williams como uno de los grandes reclamos del aniversario. El británico llegará a Bilbao con su Long 90’s Tour, un recorrido por una de las décadas más influyentes de su carrera y por los éxitos que lo convirtieron en una superestrella global. Su presencia simboliza el carácter celebratorio de una edición que mira sin complejos a la nostalgia, pero desde una perspectiva actual.

Junto a él, David Byrne aporta el componente más artístico y experimental del cartel. El exlíder de Talking Heads, siempre asociado a la innovación escénica y musical, compartirá protagonismo con Lily Allen, que presentará un directo especial centrado en West End Girl. Tres nombres que resumen bien el espíritu del BBK Live: pop masivo, vanguardia creativa y personalidad propia.

El festival refuerza además su vertiente alternativa con bandas de largo recorrido como Interpol y Alabama Shakes, y con la energía combativa de IDLES. La electrónica ocupará un lugar central con artistas como Charlotte de Witte, Richie Hawtin y Soulwax, subrayando la apuesta del BBK Live por el clubbing y la música de baile como parte esencial de su ADN.

La escena estatal y los nuevos talentos vuelven a tener un peso destacado. Dani Fernández, Xoel López, La M.O.D.A. o Belén Aguilera convivirán con propuestas más recientes como Ralphie Choo, Bb Trickz, Juicy BAE, Yerai Cortés o Depresión Sonora, reflejando la diversidad generacional y estilística que caracteriza al festival en los últimos años.

Con este primer avance, el Bilbao BBK Live 2026 se perfila como una edición de celebración y reafirmación. Dos décadas después de su nacimiento, el festival bilbaíno vuelve a demostrar su capacidad para reunir grandes nombres, descubrir nuevas voces y convertir Kobetamendi en un punto de encuentro musical y cultural imprescindible del verano.

