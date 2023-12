Los artistas del BenidormFest 2024 ya se conocían. Este jueves han salido a la luz sus canciones. Las han presentado ellos mismos, sus intérpretes. Algunos en directo y otros por videollamada, como ha sido el caso de Miss Caffeina. Para ellos, 'Bla Bla Bla' tiene todos los ingredientes que buscaban y que suenan a la banda.

La gallega Yoly Saa opina de la suya, 'Que me hiciste llorar un mar, a mí no se me olvida', que ha quedado muy redonda. Es, sin duda, su favorita, ha dicho.

También en solitario, Almácor ha defendido que su canción, 'Brillos platino', es una "actitud", una alegría que quiso plasmar al salir de un concierto de Harry Style. "Es más que los brillos que te puedas poner en la cara, es una actitud", ha insistido.

Sofía Coll considera a su tema una 'petardada' con la que "honra su pasado por sus acciones y curro". De eso va 'Here to stay'.

Angy, por su parte, ha querido plasmar su verdad en "Sé Quién Soy". "Quería hacer una letra que demostrara el momento por el que he pasado en la música", ha explicado en rueda de prensa.

St. Pedro encontró su esencia en 'Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda)' en un momento en el que estaba conectando con él mismo.

Dellacruz se decantó por su canción en agosto, gracias a un comentario de su compañero de piso. Con 'Buscando besos' busca llegar hasta Eurovisión.

Jorge González ve que su tema tiene todo. Cree que 'Yo te traigo el fuego, caliente' tiene todo lo que él buscaba para lanzarse a la piscina.

Lérica, sin embargo, hizo 17 propuestas hasta dar con la correcta. Desde el pop, dance y lo electrónico han presentado 'Sin gravedad, flotando como astronauta'.

Mantra se fijo mucho en el trabajo vocal. De ahí que sus tres integrantes le diesen muchas vueltas a 'Me Vas A Ver'. El tema habla de su vida personal y una continuación que supone la continuación de otro tema que tienen con Blas Cantó.

Contienen frases de su abuelo y abuela. De cosas que habían vivido. El tema de María Peláe, 'Remitente', habla de errores de la historia y cuenta con un punto de reflexión.

Roger Padrós también se ha fijado en sus abuelos para el tema. Concretamente en sus relaciones. También en la de sus padres. 'El Temps' habla de la falta de comunicación desde un narrador externo. Y lo hace en catalán.

Marlena se fijó en un amor de verano para su tema. Tanto que así se llama el tema con el que se presentan: 'Amor verano'.

Nebulossa lo hace con 'Una zorra'. Para su artista una zorra es "saber lo que una quiere y no importarle lo que piensen los demás".

Noan se ha fijado en todo aquello que echa de menos, desde un atardecer hasta un familiar. 'Te Echo De -' le recuerda a su tierra, Zarautz.

Quique González sostiene que 'Prisionero', su canción, le ha dado muchas alegrías. La primera de ellas poder participar en el BenidormFest.

El Benidorm Fest arrancará el 31 de enero con la primera semifinal, para continuar el 1 de febrero con la segunda semifinal y, por último, el 3 de febrero con la gran final en la que se decidirá quién representará a España en Eurovisión 2024, en Malmö (Suecia).