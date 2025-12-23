La emotiva sorpresa de Robbie Williams a una fan de 94 años: "Hasta el año que viene... si sigo viva"

Cuando la hija de Robbie Williams vio en redes un emotivo vídeo en el que una anciana de 94 años decía que su mayor deseo era conocerle, no dudó en comunicárselo a su padre. Y él tampoco se lo pensó cuando le propusieron hablar con ella.

"¡Gracias a todos los que etiquetaron a Robbie Williams en nuestra publicación! ¡Lo logramos! El miércoles por la noche, Robbie contactó por teléfono con Norma de Humberston House y conversó sin parar durante más de 20 minutos. ¡Es el hombre más cariñoso y genuino que hemos conocido! ¡Menudo regalo de Navidad para nuestra Norma!".

Este es el mensaje de agradecimiento que Bailey Greetham, un joven que visita a menudo la residencia de ancianos Humberston House Care Home en Lincolnshire (Inglaterra), posteaba en Instagram después de que ocurriera este milagro navideño.

Y es que la historia tras esta publicación bien podría ser el comienzo de una de esas películas repletas de optimismo que arrasan durante estas fechas tan señaladas.

Todo comenzó, precisamente, gracias a Bailey y a las redes sociales. Breetham, que organiza a menudo sesiones de fitness y bienestar con los residentes -y se ha convertido en una celebridad viral por ello- compartía la historia de una de sus ancianas favoritas: Norma, de 94 años. Ella es fan de Robbie Williams desde que formaba parte del grupo Take That, pero nunca había podido ver a su admirado cantante en directo. Su mayor deseo era poder conocerle, narraba ella misma en este vídeo.

Norma, un fenómeno viral a sus 94 años

Y ahí fue cuando internet hizo su magia. La publicación se hizo tan viral que llegó hasta la hija del artista, quien no dudó en hablarle a su padre de Norma, su fan más fiel. En agradecimiento a su cariño, el intérprete no dudó en compincharse con Bailey para darle una sorpresa a la señora y contactó con ella a través de videollamada.

"¿Recuerdas cuando dijiste que querías conocer a Robbie Williams? Pues...", anunciaba Greetham, como podemos ver en este reel. "Tú eras mi favorito del grupo", le confiesa ella tras un emocionado primer saludo. "¿Qué vas a hacer estas navidades?", quería saber Robbie para después asegurarle que intentaría ir a visitarla en persona en cuanto pudiera.

En cualquier caso, se comprometía a volver a verla el año que viene. "Bueno, si sigo viva", contestaba ella con mucho sentido del humor.

