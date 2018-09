Antonio de la Torre presenta 'El Reino', su nueva película en la que encarna a un político corrupto

Como un político ajetreado llegaba Antonio de la Torre a San Sebastián para hacerse selfies de oeste a este. Allí presenta 'el Reino', lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen.

En ella encarna a un político corrupto y para entender el papel acaba de contar en Más Vale Tarde que se entrevistó con 'El Bigotes'. "Yo me encontré una persona con la que me miré a los ojos y nos entendimos", afirma de la Torre. Además, cuenta que le pasó el guión a alguien muy conocido: "Con Cristina Cifuentes nos vimos. Ella nos dijo que le parecía la trama muy exagerada, a ella no le constaba que eso fuera así, pero bueno".

Otro que lleva también un rato en Donostia es Ricardo Darín. Su película 'El amor menos pensado' cuenta la separación de una pareja mayor, pero no tan mayor. "Aquí el amigo y yo estamos en un punto que no sabría cómo llamarlo. Las historias de amor no son protagonizadas por gente de nuestra edad", comenta la actriz Mercedes Morán. A lo que añade Ricardo Darín: "Y eso que no sacaron un par de escenas de sexo salvajes que hubieran contribuido en gran medida a que la gente se sintiera".

En la gala de inauguración podrán cruzarse con José Coronado, Unax Ugalde, Leonor Watling, Rossy de Palma o el presidente del jurado, Alexander Payne, director de 'Los descendientes', 'Nebraska' o 'Entre copas'. Y aún queda la entrega del primer premio Donostia de este año, el gran Danny de Vito.