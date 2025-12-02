Ahora

Los Delinqüentes se reúnen 15 años después para una gira en 2026

Los detalles La gira arrancará en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril) y seguirá por el el Roig Arena de Valencia (17 abril) y el Movistar Arena de Madrid (24 abril), anunciado previamente y donde ya han agotado todo el aforo.

La banda Los Delinqüentes, con El Canijo de Jerez y Diego "Ratón" al frente, se reunirán en 2026 casi 15 años después de su último encuentro público para celebrar una gira por cerca de una decena de espacios de toda España, algunos de gran formato.

Según ha informado su promotora, será bajo la excusa de celebrar el 25 aniversario de su celebrado disco de debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' (2001), con el que pusieron en boga una fusión de flamenco, rock, blues, reggae y funk con espíritu irreverente y de fiesta.

En mayo continuará en el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo), y en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio). Las paradas confirmadas también incluyen el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio), como final planeado.

Está previsto que se interprete su primer álbum al completo junto a muchos de sus clásicos, como 'La primavera trompetera' o 'A la luz del Lorenzo' y que además esté "muy presente" la figura de su cofundador Miguel Ángel Benítez, alias Er Migue, que falleció en 2004. Las entradas, indica la nota de prensa, se pondrán a la venta este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 11 horas en la web oficial del grupo y de la promotora Last Tour.

