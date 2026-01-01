Cumplimos 20 años: laSexta renueva sus votos y su compromiso con los espectadores

Estamos de aniversario. Este 2026, laSexta cumple 20 años, y Helena Resano, la primera presentadora en ofrecer el primer informativo de esta casa, quiere compartir un compromiso muy especial con todos los espectadores. Descúbrelo en este vídeo.

laSexta está de aniversario. Esta casa cumple en 2026 dos décadas en antena y su presentadora, Helena Resano, quiere renovar votos y adquirir un compromiso con todos los espectadores.

Ella misma daba la bienvenida al primer informativo de laSexta Noticias en aquel ya lejano 2006, en la "más joven de las televisiones del país", una cadena que nacía adquiriendo un compromiso fiel, el de estar siempre con la verdad y con los más desfavorecidos.

Desde entonces, en estos 20 años, España ha vivido mucho y, por eso, hoy, primer día del año 2026, en una época que se intuye convulsa en lo político y en lo social, laSexta Noticias renueva sus votos, "en este mundo que", como dice la misma Helena Resano, "se ponen en duda derechos conquistados, en el que a la verdad le cuesta ganar la partida".

Así, mientras la presentadora pronuncia estas palabras, tal como podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas, un libro del poeta uruguayo Mario Benedetti, activista de izquierdas perseguido por la dictadura militar uruguaya, sirve de inspiración para que laSexta Noticias proponga un trato a sus espectacdores.

"Nosotros hacemos periodismo, somos un lugar seguro donde pensar, cuestionar, dudar y debatir", aforma Resano. Por ello, las puertas de esta casa están abiertas y tú puedes contar con nosotros. Ya sabes dónde estamos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.