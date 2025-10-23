Ahora

"Cuando las cosas tienen que ir rápido", el nuevo eslogan de la empresa de la escala utilizada en el robo del Louvre

El contexto Los cuatro ladrones que se llevaron ocho joyas de Napoleón del museo francés utilizaron un montacargas para entrar por una de las ventanas y la empresa propietaria de la máquina ha aprovechado el histórico hurto para hacer publicidad.

La Policía francesa sigue buscando a los ladrones queentraron al Louvre el pasado domingo y se llevaron ocho joyas de la colección de Napoleón. Mientras tanto, quien sí ha aprovechado ya el histórico robo ha sido la empresa propietaria del montacargas que utilizaron para subir a la ventana de la primera planta en la que sustrajeron objetos de "un valor patrimonial e histórico incalculable" para salir y huir en apenas siete minutos.

Laurence des Cars, presidenta del Museo del Louvre, ha admitido su "fracaso" y ha catalogado el suceso como "una herida inmensa" que va mucho más allá de los 88 millones de euros en los que el conservador del propio museo ha valorado las ocho joyas de la corona francesa que fueron sustraídas.

"El asalto nos recuerda que la violencia criminal no se detendrá en nuestros muros. El Louvre, al igual que muchos otros museos de nuestro territorio y del mundo entero, no está a salvo de la creciente brutalización de la sociedad", ha lamentado Des Cars. "A pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo, hemos sido superados. Pese a nuestro trabajo diario, han conseguido hacernos fallar. Fallamos al no ver venir a los ladrones con antelación, las debilidades en la protección de nuestro perímetro están identificadas, son conocidas", ha sostenido.

No obstante, que los ladrones aún no hayan sido capturados ni las joyas recuperadas no ha evitado el eslogan con el que ahora se vende la empresa que utilizó ese montacargas usado por los criminales: "Cuando las cosas tienen que ir rápido". Lo han publicado con una foto en sus redes sociales de su maquinaria colocada junto al balcón del museo minutos después de producirse el robo.

