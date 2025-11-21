Ahora

En Nueva York

Un cuadro de Van Gogh se vende por 62,7 millones de dólares en una subasta, el segundo más caro del artista

Los detalles El cuadro en cuestión es 'Pilas de novelas parisinas y rosas en un vaso', donde se muestra conjunto de libros, en su mayoría de cubiertas amarillas, esparcidos sobre una mesa.

Fotografía cedida por Sotheby's donde se aprecia la obra 'Pila de novelas parisinas y urosas en un vaso' de Vincent Van GoghFotografía cedida por Sotheby's donde se aprecia la obra 'Pila de novelas parisinas y urosas en un vaso' de Vincent Van GoghEFE / Sotheby's
Un cuadro del artista holandés Vincent Van Gogh, 'Pilas de novelas parisinas y rosas en un vaso', se ha subastado este jueves en la casa Sotheby's de Nueva York por 62,7 millones de dólares, el segundo precio más alto jamás pagado por un bodegón del artista.

La puja se alargó alrededor de diez minutos, dado el interés de varios compradores, y fueron hasta cinco postores los que se pelearon por la pintura en el edificio brutalista The Breuer de la Gran Manzana, donde desde hace poco se aloja Sotheby's.

En este cuadro, Van Gogh pinta un conjunto de libros, en su mayoría de cubiertas amarillas, esparcidos sobre una mesa; de ellos, solo uno abre sus páginas, invitando al espectador a leer. El artista pintó este cuadro en los últimos meses de 1887, hacia el final de su estancia en París, ciudad a la que había llegado en 1886 para vivir con su hermano Theo.

Según la casa de subastas, en aquella época las novelas tamaño bolsillo de este color eran muy populares en París, pues se trataba de literatura accesible "que la gente leía de verdad". "(La pintura) muestra que Van Gogh está inmerso en la cultura parisina y entre la gente de París", pero también es reflejo de "todo lo que Van Gogh era capaz", apunta la entidad.

Por ello, la obra se convierte en una especie de "autorretrato intelectual" y "una ventana a su estado mental". Esta es además uno de los bodegones más importantes que pintó Van Gogh, y también es el de mayor tamaño que ha salido a subasta desde finales de la década de 1980. Reflejo de un "cambio radical" en Van Gogh

De su colección también se subastó otra obra de Van Gogh, 'Jardín público con bancos', en este caso por casi tres millones de dólares.

