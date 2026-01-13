COAC 2026 [VÍDEO] | Así ha sido la 2.ª sesión preliminar del Carnaval de Cádiz

La segunda sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz ha arrancado con la actuación del coro El sindicato y ha cerrado con la chirigota sevillana To' pa' mí.

Continúa el Carnaval y lo hace en Cádiz, dónde si no. El Gran Teatro Falla ha abierto sus puertas la tarde del lunes para acoger a los espectadores que han conseguido entradas —una heroicidad, casi—, que desde sus butacas han echado unas cuantas horas de muxo arte y muxo humor, que es lo caracteriza a las agrupaciones que se suben cada año al escenario. El coro de Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas, El sindicato, ha abierto esta segunda sesión, con la colaboración de Antonio Pedro Serrano 'el Canijo' al mando de sus letras. Julio Pardo asumió la dirección de la agrupación tras la muerte de su padre, en 2023, cuando su coro 'Los martínez' se coronó como el mejor de la edición.

Después ha sido el turno de Los ahumaos, que vienen desde Roquetas de Mar (Almería) de la mano de Norman Plaza, quinta vez que participa en el COAC desde su estreno en 2019. Tras sus 45 minutos sobre el escenario —media hora de actuación—, el veterano José Cruz Maza ha subido a Las lobas, antes de dar paso a la agrupación del cordobés David Reyes que este año llega bajo el nombre El despertar de la fuerza. Abre el ojete.

En total han sido siete las agrupaciones que han participado este lunes. Los Camerún de la isla, la chirigota de Pedro José Tamayo Salazar —que cuenta en su historial con varios premios, todos ellos con cuartetos—, fue la antepenúltima en actuar, antes de la comparsa onubense de Fernando Borrallo Sánchez, La ciudad prohibida, y la chirigota sevillana To' pa' mí, de Juan Carlos Nevado Boza.

Una vez terminadas las actuaciones, los miembros del jurado han evaluado a todas ellas, plasmando sus opiniones en las puntuaciones oficiales del COAC que, no obstante, no se conocerán hasta que termine la fase. Lo que sí se conocen son las puntuaciones de los jurados alternativos, que van elaborando un ranking hasta el final de las preliminares en base a sus propios criterios.