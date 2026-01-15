COAC 2026 [VÍDEO] | Actuaciones de la 4.ª sesión preliminar del Carnaval de Cádiz

Ocho agrupaciones (un coro, tres chirigotas y cuatro comparsas) han actuado la noche del miércoles en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en la cuarta sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2026.

En total han sido ocho las agrupaciones que han actuado la noche del miércoles 14 de enero en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en el marco de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, que arrancó el pasado 11 de enero en la capital gaditana. A las 20:00h, con el teatro lleno, ha arrancado el coro de Jesús Rivera Romero y David Vargas Huerta, La ciudad perfecta, uno de los coros con mejor trayectoria en el concurso. Llegados desde Chiclana de la Frontera, ha sido un habitual en la segunda fase del concurso (cuartos de final) y en 2026 lo hace, por segundo año, con Álvaro García al frente de sus letras.

En segundo lugar han actuado los integrantes de la comparsa sevillana de Javier Vargas, que en 2026 llega como Las taradas, "un bonito grupo humano", en palabras del responsable de sus letras y música, Javier Vargas García. "Qué complicao' es esto del Carnaval pero qué bonito a la vez", decía el autor de la comparsa. No es la primera vez de Vargas en el COAC, que hace años participó con las chirigotas Una despedida loca perdida (2008), Los contra-altos (2009) y Los que mueren por el día 10 (2010), todas ellas de San José de la Rinconada, donde reside.

Con letras de Rober Fabio Gómez Durán y música de él, Pepe Juan Pastrana Fernández y Daniel Albaiceta Viñas, Los robins han regresado al COAC, en el que dejaron de participar hace ya siete años (con Los yayoflauta). Lo han hecho, en tercer lugar, con el mismo grupo de entonces, con un Rober Gómez que ha pasado por otras agrupaciones y que cuenta con más de 15 años de experiencia en el Carnaval de Cádiz. Después ha sido el turno de la comparsa El manicomio, de Jonathan Pérez Ginel, Jona, quien debutó hace 25 años en el concurso como director y miembro de una de las comparsas infantiles del concurso de 2001.

El manicomio ha dado a la chirigota del Chicho, que en 2026 llega como ¡Cariño... vaya ambientazo! Desde Camas (Sevilla), esta chirigota tratará de repetir y mejorar los resultados de 2025, cuando pasó a cuartos de final. José Enrique Solano es el Chicho, quien está detrás de ¡Cariño... vaya ambientazo!, con letras y música a cargo de Sergio Caro, el niño del ukelele. La de 2026 es la tercera vez que la chirigota del Chicho participa en el concurso, y lo ha hecho después de haberse llevado el primer premio en Dos Hermanas, Carmona y Los Palacios, el segundo en Mairena de Aljarafe, el tercero en Arahal y el cuarto, en La Rinconada.

También desde fuera de Cádiz llega El desvelo, que pese a ser 'de fuera' ya es un clásico en el concurso, aunque ha estado unos años fuera, desde 2018. Desde Marbella (Málaga), la comparsa de Guillermo Guerrero ha llegado con una importante novedad: la incorporación de Manolín Santander al frente de la música, hijo del famoso chirigotero Manolo Santander, creador del himno oficioso del Cádiz, que murió en 2019 a causa de un cáncer.

De las tres chirigotas que han participado en esta cuarta sesión preliminar del COAC, Una chirigota en teoría fue la última de todas. La de Miguel Ángel Llull llegó en 2024 y en 2025 a los cuartos de final, aunque ni Los super-ego ni Quien guarda halla lograron hacerse con un pase a semifinales. Llull lleva desde 2013 en el mundo de las chirigotas de adultos y este año se estrena como letrista único, después de varios años con David Verde Bata como coletrista.

Y por último, David Domínguez Gutiérrez, Principito, ha cerrado la 4.ª sesión de la fase preliminar del COAC con Los fantasmas, una comparsa que ha venido casi completamente renovada: la mayor parte del grupo anterior está, también en el COAC, en el nuevo proyecto de Miguel Novo, El jovencito Frankenstein, según explican desde Código Carnaval. Desde Cádiz, en Cádiz y para Cádiz, el Principito y su comparsa han puesto el broche a la sesión del miércoles.

