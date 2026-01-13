Besos en pleno directo y tocamientos: las presentadoras que denunciaron hace años los comportamientos machistas de Julio Iglesias

Los detalles Verónica Castro y Pilar Cox relataron hace años sus malas experiencias con Julio Iglesias, que vivieron mientras hacían su trabajo.

Julio Iglesias ha sido denunciado por dos mujeres ante la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales, resaltando un patrón de comportamiento inapropiado con mujeres tanto en privado como en público. Verónica Castro, presentadora mexicana, relató un incidente de hace más de 30 años cuando Iglesias, sin previo aviso, la besó en los labios durante una entrevista en directo. Castro también recordó otro episodio en el que el cantante le tocó el trasero sin su consentimiento. Pilar Cox, presentadora chilena, compartió una experiencia similar en la que Iglesias la besó en la cara, lo que la hizo llorar y detener la grabación del programa. Estos testimonios destacan un historial de conductas cuestionables del artista.

Dos mujeres han denunciado a Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales. Se trata de acusaciones por hechos de extrema gravedad, presuntamente realizados en privado. Sin embargo, el hombre que siempre se ha erigido como galán y conquistador, tiene un amplio historial de comportamientos muy cuestionables con las mujeres, también en público.

A veces incluso en directo, sin ningún temor a ser visto o juzgado, Julio Iglesias ha sido propenso a 'robar' besos a mujeres. Una de ellas fue la presentadora mexicana, Verónica Castro. Ocurrió en pleno directo hace más de 30 años, durante una entrevista a Julio Iglesias.

Ambos estaban en una conversación distendida cuando él, sin previo aviso, cambió el tono de la conversación y rápidamente le agarró la cabeza con las dos manos y le dio un beso en los labios.

"De repente me dice: 'Mira, yo siempre he tenido muchas ganas de darte un beso y de abrazarte y todo, pero nunca me has dejado. Pero ahorita que estamos en frente de la cámara...'", recordó la propia presentadora hace tres años en un podcast. Entonces, él le agarró la cabeza con las dos manos y le plantó un beso en la boca.

"Se levanta, me agarra la cabeza, me da un beso... ¿y qué haces Paty?", se preguntaba Castro. Cuando ocurrió, ella se quedó sin saber muy bien como actuar y sonrió incómoda a la cámara. "Dije bueno, corta la cámara porque te voy a dar un madrazo", añadió.

Ese no fue el primer encuentro desagradable con Julio Iglesias. La presentadora describió también cómo en una entrega de premios Julio Iglesias le tocó el culo sin su consentimiento y rechazó disculparse pese al enojo de ella.

"De repente siento que alguien me agarraba la pompa y meto un trancazo para atrás. Era Julio. Me dijo: 'Porque no me dejas que te la agarre allí en el camerino, así que lo hago aquí en el escenario'", contó Castro, que lamentó: "Se porta muy mal. Hace cosas que yo luego no sé salir de ellas".

La también presentadora Pilar Cox, de Chile, vivió una experiencia muy parecida en la que, como develó en el programa 'Only Friends', se sintió "agredida".

Ella tenía 24 años cuando sucedieron los hechos. Coincidió con Julio Iglesias en un programa de televisión y, en un momento determinado, el artista "se levantó, me tomó y me dio un beso en la cara".

Según contó Cox, ella apartó la cara, él le abrazó y "me puse a llorar". "Paré el programa, no quería seguir grabando porque no podía parar de llorar. Tenía miedo", explicó. Un testimonio más que evidencia la actitud de Julio Iglesias con muchas mujeres.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.