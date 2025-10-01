Atresmedia se mantiene como grupo líder y se apunta un récord histórico sobre su rival privado en septiembre

Los detalles Atresmedia, con un 25,9% de cuota, sube y suma 29 meses consecutivos como el grupo líder de audiencia y la mayor distancia histórica en un arranque de temporada sobre su rival privado.

Atresmedia se consolida en septiembre como el grupo líder de audiencia, acumulando 29 meses consecutivos en la cima, a pesar de tener un canal menos que su competidor. Con una cuota del 25,9%, supera a su rival por 2,3 puntos, la mayor distancia histórica en un inicio de temporada. En Prime Time, lidera con un 26,1%, aumentando su ventaja a 4 puntos. laSexta alcanza 51 meses consecutivos de liderazgo sobre su competidor directo, destacando programas como ‘El Intermedio’ y ‘Aruser@s’. Antena 3 mantiene su hegemonía con un 13% de cuota, liderando en entretenimiento e informativos, y registrando su mejor inicio de curso desde 2023.

Atresmedia vuelve a situarse en septiembre como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, encadenando 29 meses consecutivos de liderazgo. Con un 25,9% de cuota, logra también una gran subida respecto a agosto, +0,7 puntos, y vence a su inmediato competidor por +2,3 puntos, la mayor distancia histórica en un inicio de temporada.

Otro mes más, su liderazgo se traslada al Prime Time con un 26,1%, donde logra igualmente una extraordinaria subida de +1,5 puntos frente al mes pasado y sigue, asimismo, por delante de su rival directo con una ventaja de +4 puntos, también la más alta en un mes de septiembre de la historia, y la mayor desde julio de 2023. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,5%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, con 15,7 millones de espectadores únicos cada día.

laSexta, líder sobre su rival por 51º mes, también crece

laSexta (5,9%) crece en septiembre y alcanza 51 victorias mensuales consecutivas sobre su competidor directo (desde julio de 2021), por lo que continúa como la tercera cadena privada más vista en este arranque de temporada.

También vence a su principal adversario en Prime Time, donde ‘El Intermedio’ se alza como su programa más visto, ganando a su rival, con su máximo resultado del año.

En la mañana, ‘Aruser@s’ sigue firme en su octava temporada y vuelve a liderar sobre todos sus competidores privados con un 14,2% de media. Por su parte, ‘El Humorning’ consigue un 12,8%, por lo que el programa capitaneado por Alfonso Arús es la oferta privada líder en su franja completa. Además, en el fin de semana, llega ‘Aruser@s Weekend’ triunfando y aportando una mejora en la franja de más de 3 puntos.

‘Al Rojo Vivo’ y ‘Más Vale Tarde’ vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena, creciendo respecto a agosto, al igual que laSexta Noticias, que aumenta distancias frente a la oferta informativa de su rival y sigue con todas sus ediciones por delante. De sus apuestas estelares, vuelve a destacar ‘laSexta Xplica’, que logra su mejor septiembre.

Por su parte, Antena 3 arranca la temporada como terminó la anterior: es la TV líder de audiencia prolongando su hegemonía durante 14 meses consecutivos. Con un 13% de cuota de pantalla en septiembre, refuerza su liderato y lo hace, además, creciendo a su mejor inicio de curso desde 2023. Sube tanto respecto al pasado mes de agosto, como frente a hace un año, marcando de nuevo unas rotundas ventajas sobre sus competidores y la mayor distancia en 28 años sobre su rival privado en un mes de septiembre.

La cadena revalida su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, informativos y series más vistas de la televisión. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV: ‘El Hormiguero’ a la cabeza con su mejor arranque de temporada, seguido de ‘Pasapalabra’ y ‘La ruleta de la suerte’ en los primeros puestos. En informativos, Antena 3 Noticias encadena 69 meses de liderazgo absoluto. En ficción ‘Sueños de libertad’ continúa como la serie más vista de la televisión, líder invicta y subiendo respecto a septiembre del año pasado. Algo que también hace ‘Y ahora Sonsoles’, que mejora su arranque esta temporada y continúa como el magacín más visto de las tardes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.