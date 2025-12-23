Aprobadas por el Grinch: las mejores películas 'anti-navideñas' y dónde verlas

Si odias la Navidad pero quieres disfrutar de las películas más famosas de esta época del año, te ofrecemos una lista de 10 películas ambiantadas en estas fiestas perfectas para el 'Grinch' que hay dentro de ti.

Llega la Navidad, época de amor, buenas intenciones y de pasar más tiempo con los seres queridos. El frío invernal ayuda a que dediquemos estos días a disfrutar en buena compañía y al calor del hogar o la pantalla del cine de alguna que otra buena película.

Si quieres aprovechar estas fechas para ver algo puramente navideño, pero quieres huir de tópicos como 'Vaya Santa Claus', 'La gran familia', 'Qué bello es vivir' o las películas románticas de Netflix, te mostramos una selección de historias que, entre la acción, el terror y la comedia gamberra, celebran la Navidad de una forma muy particular.

Black Christmas (1974), de Bob Clark

Mientras Michael Myers amargaba los días de fiesta de Halloweena los jóvenes norteamericanos cuchillo en ristre, cuatro años antes Bob Clark (que pasaría a la posteridad con Porky's) ya llevaba el terror a una pequeña residencia estudiantil en la víspera de Navidad.

Entre sustos, llamadas inquietantes, humor negro y una buena dosis de sangre caminaba este slasher, clásico del terror de los setenta, que disfrutó (o, más bien, sufrió) de un remake en el que Katie Cassidy, Michelle Trachtenberg y Mary Elisabeth Winstead debían evitar que un maníaco fugitivo las estrangulara con las luces del árbol de Navidad.

Gremlins (1984), de Joe Dante

Navidad, esa fecha de regalos, que a más de uno nos trajo nuestra primera mascota. No sabemos si era debutante en estas lides Billy Peltzer, pero estamos seguros de que nunca olvidará las navidades que pasó junto a su nuevo mejor amigo: Gizmo.

Adorable como pocos, este pequeño venía con un libro de instrucciones (ya se sabe: no darle de comer después de medianoche, no mojarle y no ponerlo delante de luz brillante). Lo que no decía el manual era que, si no se cumplían a rajatabla, una legión de demonios convertirían la Navidad en tal infierno que las cenas con tu cuñado resultarían hasta edificantes.

Joe Dante, con el respaldo de Spielberg y guion de Chris Columbus, firmó una comedia negra que, a día de hoy, se ha convertido en todo un clásico de estas fechas que nos recuerda la importancia de ser responsables si nos regalan una mascota.

Arma letal (1987), de Richard Donner

Arma letal - Horizontal logo

Las fechas navideñas suelen evocar familia, amigos, reuniones agradables y... ¿venganza?. El realizador Richard Donner nos traía, en el año 1987, una película que en poco tiempo se convertiría en una saga de culto.

A través de las locuras de Mel Gibson y la desternillante composición de Danny Glover, acompañamos a estos dos policías disfuncionales en su enfrentamiento con un grupo de excombatientes de la guerra de Vietnam que se dedican al tráfico de heroína.

Paradigma de las buddy movies que se desarrolla días antes de Navidad, construye la extraña relación entre Murtaugh, "demasiado viejo para esas… cosas", y su nuevo y temerario compañero Riggs, que se vuelve un auténtico quebradero de cabeza por las situaciones descabelladas en las que se involucran.

Aunque menos conocido, otra de las razones por las que se recuerda 'Arma Letal' es por su nominación a los Oscar a Mejor banda sonora.

Jungla de Cristal (1988), de John McTiernan

Cine: La jungla de cristal

El árbol ya está puesto e iluminado, Industrias Nakatomi ha conseguido un año de beneficios y qué mejor que celebrarlo con una opípara cena de Navidad para sus empleados y familias, entre ellas un policía de Nueva York con muy malas pulgas.

El típico encuentro navideño entre colegas de trabajo se volverá un infierno cuando un grupo de terroristas internacionales asalten el edificio y tomen a los invitados como rehenes. Sólo un descalzo héroe, al que la situación le viene grande, podrá conseguir que lleguen a comerse las uvas.

Bruce Willis saltó definitivamente al estrellato como el héroe por accidente por antonomasia en esta claustrofóbica cinta navideña, obra cumbre del cine de acción, en la que lo más parecido a Santa Claus es el cadáver de un terrorista con el mensaje "ahora tengo una ametralladora ho, ho, ho".

No le iría mejor en Jungla de Cristal 2, en la que volvía para pasar las fiestas bajo una nevada de balas, esta vez en un aeropuerto.

Los fantasmas atacan al jefe (1988), de Richard Donner

Una de las historias navideñas que ha sido más adaptada en libros, especiales de televisión o películas ha sido la de 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens. Sin embargo, Richard Donner llevó la historia del señor Scrooge y sus tres fantasmas hasta una comedia contemporánea que destilaba mala baba y humor negro por cada uno de sus poros.

Bill Murray (por aquellos años, en la cima de su carrera) se lo pasaba como un niño y derrochaba carisma como Frank Cross, el cruel y dictatorial director de una cadena de televisión que, en medio de su especial de Navidad, recibía la visita de tres fantasmas.

Un taxista adicto al tabaco, un hada con tendencias violentas y la muerte misma le mostraban cómo habría sido su vida si no se comportara como un auténtico cretino.

Cine dentro de la televisión, con algunos gags memorables, Donner nos regala una tremendamente divertida y gamberra cinta navideña que, desde su espíritu 'outsider', paradójicamente se convierte en una de las mejores adaptaciones de la obra de Dickens jamás hechas.

Batman Vuelve (1992), Tim Burton

Cine: Batman Returns

Tim Burton, ese director que tan bien sabe encontrar el punto oscuro y, a la vez, nostálgico de la Navidad, introdujo a Batman en este cuento digno de Dickens en el que el Hombre Murciélago se enfrentaba al Pingüino (enorme Danny DeVito), un villano trágico que, abandonado por sus padres en el zoo una noche de Navidad, promete vengarse de toda la ciudad.

Sin embargo, el archienemigo del paraguas no será la única preocupación del Caballero Oscuro, que tenía que doblar esfuerzos para detener a Catwoman, una mujer que atravesará (en algún momento, literalmente), su coraza.

Aunque al final, el héroe conseguía salvar Gotham una vez más, ni la felicitación navideña de Alfred levantaba los ánimos de un apesadumbrado Bruce Wayne.

Denostada en su día, la segunda incursión de Burton en el superhéroe de DC se ha convertido en un clásico de culto, gracias a sus personajes (sobre todo, la Catwoman de Michelle Pfeiffer) y al toque de retorcido cuento de hadas que imprime a la cinta. Si queréis una buena película de superhéroes para Navidad, es ésta.

El día de la Bestia (1995), de Álex de la Iglesia

El 24 de diciembre por la noche se celebra el nacimiento del niño Jesús y con él da comienzo una época en la que traerá esperanza al mundo. Muchos siglos después, un cura descubre señales apócrifas que indican el advenimiento del anticristo en la misma fecha y en el Madrid más castizo.

En su delirante cruzada para evitar el Apocalipsis, un inenarrable Álex Angulo contaba con la ayuda del todavía desconocido Santiago Segura, el joven hijo heavy de su casera, en un periplo de ritos satánicos, robos, tiroteos y escenas imposibles colgando del, desde entonces, cartel más famoso de la Gran Vía.

Con esta comedia negra en tiempos en los que las escenas de acción todavía eran algo casi pagano en el cine español, Álex de la Iglesia se llevó 6 Goyas de los 14 a los que aspiraba (entre ellos el de actor revelación para Segura). Una celebración satánica, demencial y divertida de la Navidad con acento de Carabanchel.

Operación Reno (2000), de John Frankenheimer

El legendario John Frankenheimer firmó su despedida con esta navideña cinta de acción, divertida pero menor en su filmografía, en la que Rudy (Ben Affleck), un convicto, intenta aprovechar la identidad de Nick, su compañero de celda que se cartea con Ashley (Charlize Theron), para salir de prisión.

En el encuentro con Ashley, Rudy se verá envuelto en un peligroso plan para atracar un casino en plena Nochebuena.

Con su habilidad innata para dirigir con pulso y maestría la tensión de este thriller, Frankenheimer conseguía hacer más que disfrutable esta película de guion ligero e intrascendente en la que veíamos cómo una banda de Santa Claus irrumpían en un casino para, en lugar de vaciar sus sacos de regalos, llenarlos de billetes.

Bad Santa (2003), de Terry Zwigoff

"Soy un Santa Claus que come, bebe, caga y folla". Con esta declaración de intenciones, Billy Bob Thornton se convertía en, posiblemente, el Santa Claus más maleducado, zafio y desagradable de la historia del cine.

En su defensa diremos que era tan falso como esa barba blanca como la nieve... que se queda cuatro días debajo del coche, y que, por cierto, ni tan siquiera se pone para recibir a los niños que visitan el centro comercial que pretende atracar durante la Nochebuena.

Sus prioridades cambian cuando este alcohólico, adicto al sexo y racista hombre de rojo se topa con un solitario niño que despertará en él lo poco que queda de espíritu navideño y humanidad en general.

Glenn Ficarra y John Requa firmaban esta comedia que homenajeaba la figura del bala perdida con paladas de humor negro, corrosivo y antinavideño que, como Willie, acaban desenterrando su corazoncito.

Krampus. Maldita Navidad (2015), de Michael Dougherty

Papá Noel, los Reyes Magos, el Olentzero, la Befana o el Tió de Nadal... La Navidad está llena de personajes míticos cuyo nexo común es la ilusión de los regalos. Luego hay otros que ningún niño (ni adulto) querría tener merodeando por su árbol de Navidad.

Es el caso del Krampus, esa criatura del folclore centroeuropeo mitad cabra, mitad demonio, que, más que regalos, reparte castigo a esos niños que se han portado mal. Quizá por ello solo era cuestión de tiempo que protagonizara su propia película de terror con Toni Collette.

El realizador de la macabra 'Trick r Treat', Michael Dougherty, cambiaba Halloween por Navidad en esta cinta de lo más festiva donde los sustos, las criaturas desagradables y el humor comían en la misma mesa con tu cuñado, los suegros y esos sobrinos pesados a los que el Krampus les enseñará, por las malas, el valor de la unión familiar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.