Adiós a la voz de 'La Abeja Maya' o 'Tarzán': muere a los 89 años Mercedes Valimaña 'La Macaria'

Mercedes Valimaña 'La Macaria', fallecida a los 89 años en El Puerto de Santamaría, dejó una huella imborrable en la música y la televisión. Formó parte del 'Trío La, La, La', que acompañó a Massiel en la primera victoria española en Eurovisión en 1968. Su carrera no se limitó a este evento, ya que actuó en cinco ocasiones en el festival y acompañó a artistas como Julio Iglesias y José Luis Perales. Sin embargo, será recordada por dar voz a las canciones de series infantiles icónicas como Fraggle Rock, La Abeja Maya y Barrio Sésamo, marcando la infancia de generaciones.

Hay voces que pasan a la historia por grandes discursos, otras por grandes papeles de cine o teatro y otras por canciones que marcan a generaciones. Este es el caso de Mercedes Valimaña 'La Macaria', que ha fallecido este jueves a los 89 años en El Puerto de Santamaría (Cádiz), su localidad natal. Ella formó parte del 'Trío La, La, La' que acompañó a Massiel en la primera victoria española en Eurovisión, pero además le puso voz a las canciones de Fraggle Rock, La Abeja Maya o Barrio Sésamo.

'Merche La Macaria', apodada así en honor a su abuelo, dedicó toda su vida a la música. La primera vez que la vimos fue en 1968, cuando formó parte de aquel grupo de coristas mágico que, junto a la cantante madrileña, le trajo a España el primero de los dos títulos que ostenta del Festival de la Canción. Sin embargo, no fue la última vez que se subió a ese escenario, ya que lo hizo hasta en cinco ocasiones, siempre como cantante simultánea.

Los de Eurovisión no fueron sus únicos conciertos, ya que acompañó a algunos de los artistas más ilustres de la música española como: El Dúo Dinámico, José Luis Perales, Luis Aguilé e incluso a Julio Iglesias.

Sin embargo, si por algo será siempre recordada, es por haberle puesto voz a casi todas las melodías de la infancia de millones de niños: La Abeja Maya, Barrio Sésamo, Tarzán, Fraggle Rock... todas ellas llevan su impronta y vivirán siempre en el recuerdo porque con ellas se vuelve al momento en el que más feliz se fue, la infancia.

