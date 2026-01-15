Ahora

LA VOZ DE LA INFANCIA

Adiós a la voz de 'La Abeja Maya' o 'Tarzán': muere a los 89 años Mercedes Valimaña 'La Macaria'

¿Por qué es importante? Ha fallecido en El Puerto de Santa María (Cádiz), su localidad natal. Recibió ese apodo en honor a su abuelo.

Imagen de Mercedes Valimaña 'La Macaria'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hay voces que pasan a la historia por grandes discursos, otras por grandes papeles de cine o teatro y otras por canciones que marcan a generaciones. Este es el caso de Mercedes Valimaña 'La Macaria', que ha fallecido este jueves a los 89 años en El Puerto de Santamaría (Cádiz), su localidad natal. Ella formó parte del 'Trío La, La, La' que acompañó a Massiel en la primera victoria española en Eurovisión, pero además le puso voz a las canciones de Fraggle Rock, La Abeja Maya o Barrio Sésamo.

'Merche La Macaria', apodada así en honor a su abuelo, dedicó toda su vida a la música. La primera vez que la vimos fue en 1968, cuando formó parte de aquel grupo de coristas mágico que, junto a la cantante madrileña, le trajo a España el primero de los dos títulos que ostenta del Festival de la Canción. Sin embargo, no fue la última vez que se subió a ese escenario, ya que lo hizo hasta en cinco ocasiones, siempre como cantante simultánea.

Los de Eurovisión no fueron sus únicos conciertos, ya que acompañó a algunos de los artistas más ilustres de la música española como: El Dúo Dinámico, José Luis Perales, Luis Aguilé e incluso a Julio Iglesias.

Sin embargo, si por algo será siempre recordada, es por haberle puesto voz a casi todas las melodías de la infancia de millones de niños: La Abeja Maya, Barrio Sésamo, Tarzán, Fraggle Rock... todas ellas llevan su impronta y vivirán siempre en el recuerdo porque con ellas se vuelve al momento en el que más feliz se fue, la infancia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy
  2. Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla
  3. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  4. Julio Iglesias elige a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación
  5. "Bomba a las 9:30": la broma de un pasajero que activa un caza francés y termina en aterrizaje de emergencia en Barcelona
  6. Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle