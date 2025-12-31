Ahora

NOTICIA ALEGRE

La actriz Antonia San Juan anuncia que se ha curado del cáncer: "El tumor ya remitió, no tengo metástasis"

¿Por qué es importante? La actriz canaria llevaba desde el pasado mes de septiembre alejada de los escenarios. Deberá seguir con tratamiento para recuperarse.

La actriz Antonia San Juan posa delante de un 'photocall' de unos premios de la Comunidad de MadridLa actriz Antonia San Juan posa delante de un 'photocall' de unos premios de la Comunidad de MadridAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La actriz Antonia San Juan ha anunciado que el tumor que padecía ha remitido y está curada de la enfermedad que la hizo alejarse de los escenarios el pasado septiembre. "El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada", ha informado en un vídeo publicado en Instragram, en el que indica que ha tenido su última sesión de quimioterapia, pero aún debe seguir con tratamiento para su recuperación.

La intérprete (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) ha agradecido a sus médicos, enfermeras, auxiliares y a todas las personas que la han ayudado en el proceso y ha insistido en que hay que confiar en la ciencia. En este sentido, ha defendido que lo que cura es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía y que los tratamientos alternativos solo deben colaborar con la medicina tradicional, tal y como ha recogido la 'Agencia EFE'.

San Juan ha señalado que se siente muy contenta y ha subrayado que brindará con agua con gas este 31 de diciembre por todas las personas que la han acompañado y ha enviado "mucha fuerza" a quienes están sufriendo una enfermedad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía pide anular la condena al fiscal general como paso previo para el recurso ante el Constitucional
  2. Leire Díez cobró 15.600 euros del PSOE por su labor de periodista en 2017
  3. La llegada de migrantes a España experimenta su mayor caída desde 2019 pese al relato ultra de la "invasión"
  4. Barómetro laSexta | El 28% de los españoles ha mejorado su sueldo en 2025 y solo un 9,6% ha cobrado menos
  5. 2025 nos deja grandes lecciones de vida: de la resiliencia de Gisèle Pelicot a la dignidad de Pepe Mujica
  6. Lío con el Gordo: la comisión de Fiestas de Villamanín trabaja para ofrecer "lo antes posible" una solución con "máximas garantías"