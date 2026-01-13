El actor y director Timothy Busfield, investigado por abuso sexual infantil durante el rodaje de 'La chica de la limpieza'

Las autoridades federales de Estados Unidos se han implicado en el caso contra Busfield. Por ahora, el departamento de Policía trata de localizar al director estadounidense para detenerlo en relación con las acusaciones.

El actor y director estadounidense actor y director Timothy Busfield, ganador de un Premio Emmy, está siendo investigado a raíz de una denuncia por abuso sexual infantil, acusado de haber tocado de manera inapropiada a un menor que tenía 7 años durante el rodaje de la serie de televisión 'La chica de la limpieza'. Las autoridades de Nuevo México (Estados Unidos) emitieron una orden de detención contra el director. Según la revista TMZ, la agencia federal de los Marshals se ha involucrado en el caso, mientras aún tratan de localizar a Busfield.

Los actos citados en la denuncia ocurrieron, presuntamente, durante el rodaje de esta serie, dirigida por Busfield: un menor declaró que el primer incidente tuvo lugar cuando tenía 7 años, cuando el director lo tocó varias veces. Ocurrió otra vez después, cuando tenía 8 años. La madre del menor es quien ha denunciado ante los servicios de protección infantil del estado el caso contra su hijo, que habría tenido lugar entre noviembre de 2022 y primavera de 2024, según recogen los medios estadounidenses.

Un portavoz de la Policía de Albuquerque ha asegurado que los Marshals están colaborando con la policía estatal mientras localizan a Busfield con el fin de detenerlo. La investigación contra Busfield se abrió en noviembre de 2024, pero no fue hasta la semana pasada cuando se emitió una orden de detención en su contra.

Durante un interrogatorio, Busfield afirmó que la actriz principal de la serie, Élodie Yung, había asegurado que la madre de la denuncia había interpuesto la denuncia en venganza después de que su hijo no fuera invitado a participar en la última temporada de la serie.