¿Qué pasa al buscar en Internet a políticos españoles o políticas españolas?

Desde 'el Intermedio' ya avisaron del machismo que imperaba en la red, y un claro ejemplo son las diferencias entre búsquedas de deportistas masculinos y femeninas. Esto se puede ver en las búsquedas de voley playa, donde las fotos masculinas son jugadores practicando el deporte, y en las femeninas básicamente son traseros de jugadoras en primer plano.

Sin embargo, este machismo en las búsquedas de Google, las más utilizadas por usuarios de todos los géneros y edades, no se queda sólo en el deporte, ya que la política, el cine o la música son algunos de los ejemplos que se pueden observar a golpe de ratón.

"Las opciones de autocompletado para políticas españolas son 'en bikini', 'hot' o 'feas'"

Un ejemplo claro es buscar políticos españoles, para lo que Google nos sugiere "en los papeles de Panamá", "masones" o "corruptos", mientras que si buscamos políticas españolas, las opciones de autocompletado son "en bikini", "feas" o "hot".

Ademas, este tipo de diferenciación también llega al cine, y una muestra clara es buscar imágenes de actores españoles y actrices españolas. Mientras que en los primeros predominan las imágenes en primer plano de las entrellas de nuestro país, en el caso de ellas no se cumple, y las fotos, cuanto más sugerentes, mejor.

El caso del volley playa no es el único del deporte, ya que otras disciplinas como el rugby son víctimas de esta diferenciación. Incluso un deporte como el tenis, donde la disciplina femenina está más cerca de la masculina que en otros deportes, se aprecia claramente el machismo de las búsquedas.

"No hay ningún emoji de una mujer trabajando"

Pero el autocompletado no es la única herramienta de Google criticada por su machismo, puesto que el traductor también ha sido señalado. ¿Qué pasa si pones 'how we get rid of it'?, pues que la traducción es "¿cómo nos deshacemos de ella?". Sí, de ella. ¿Y si buscamos 'men are men and men have to clean'?, pues que según el traductor "los hombres son hombres y las mujeres tienen que limpiar".

¿Y qué pasa con los emojis?. Google ya se está preocupando por este tema, y es que pese a poder encontrar iconos como huellas, sombras o banderas, no encontraremos ninguna mujer trabajando.