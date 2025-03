(NO PUBLICAR) Más allá del eclipse lunar: todos los eventos astronómicos que podrás ver en marzo de 2025

En la madrugada del jueves 13 al viernes 14 de marzo hemos podido disfrutar de uno de los mejores eclipses lunares que veremos en estos días... ¡Pero no será el único! Si te lo perdiste y sus increíbles imágenes te han dejado con las ganas de ver algo parecido, puedes estar muy tranquilo: te contamos qué fechas debes marcar en rojo en tu calendario astronómico para este mes de marzo.

Los expertos ya hablan de una cascada histórica de eclipses que comenzaban este 14 de marzo de 2025, y que se irán intercalando con el equinoccio de primavera o el cambio de hora correspondiente con la llegada del buen tiempo y la floración. Sin ir más lejos, el eclipse lunar del viernes se solapó con la alineación del planeta Marte, Júpiter, Venus y Mercurio que lleva sucediendo desde el mes de febrero.

El eclipse total de Luna no será además el único que se produzca este año, ya que el mismo evento astronómico -que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Tierra proyecta su sombra sobre el satélite- se repetirá el próximo 7 de septiembre y volverá también a ser visible desde España. Cada año se producen entre cuatro y siete eclipses, incluyendo los de Sol y los de Luna, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), que ha señalado que normalmente ambos van acompasados, ya que uno se produce media lunación -el intervalo de tiempo entre dos fases idénticas de la Luna- después que el otro, por lo que cada año hay al menos dos solares y dos lunares. Mañana se podrá ver el primero de los eclipses de Luna este año, y en este caso será total y visible en gran parte del mundo; en el caso de España se podrá ver -sólo si acompañan los cielos despejados- como total en el centro y el oeste peninsular, en las Islas Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla, entre las 7:26 y las 8:31 horas. En el tercio este de la península y en Baleares la Luna se pondrá antes de que comience el eclipse total, por lo que sólo será visible el comienzo de la fase parcial, y en todos los casos la observación de este fenómeno astronómico podrá realizarse a simple vista sin que entrañe ningún riesgo y sin necesidad de ninguna instrumentación especial. El eclipse lunar será visible en alguna de sus fases en toda Europa, en gran parte de África, en Norteamérica, Sudámerica, la Antártida y el este de Asia y Oceanía, aunque la observación de fase se totalidad se restringirá al oeste de Europa, a África occidental, todo el continente americano y la Antártida, según los datos recopilados en el Observatorio Astronómico Nacional. Una Luna roja Durante el eclipse de mañana, la Luna se teñirá además de un naranja rojizo por las mismas razones que explican por qué el cielo de la Tierra se ve azul o los atardeceres en la Tierra naranjas, según la información de la Nasa, que ha señalado que la luz solar se ve blanca pero en realidad contiene un arcoíris de componentes y los diferentes colores de la luz tienen diferentes propiedades físicas. Las explicaciones de la Nasa revelan que durante un eclipse lunar, la Luna se ve roja o naranja porque toda la luz solar que no está bloqueada por la Tierra se filtra por una gruesa porción de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar; "es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna", ha precisado la agencia estadounidense. El carrusel de eventos astronómicos del mes de marzo (eclipse total de Luna mañana y parcial de Sol el 29) continuará además a lo largo del año, ya que el próximo 7 de septiembre se repetirá un eclipse total de Luna que volverá a ser visible en gran parte del mundo (también en gran parte de España) y el 21 de septiembre uno parcial de Sol, aunque éste ya no se podrá contemplar desde España. El Observatorio Astronómico Nacional ha señalado que es común observar un eclipse parcial de Sol desde un mismo lugar aproximadamente cada dos años, pero no tanto los eclipses totales (cuando la Luna bloquea por completo la visión de la estrella) o los anulares (la Luna se encuentra en un punto de su órbita muy alejado de la Tierra y su sombra no cubre todo el Sol sino que deja ver un anillo brillante a su alrededor). Carrusel de eclipses de Sol En España, el último eclipse anular visible sucedió en 2005 y el último eclipse total se remonta a 1959 (y sólo desde Canarias); en la península no se ha visto un eclipse total de Sol desde el año 1912, según los datos del Observatorio, que ha subrayado que esta "sequía" de eclipses va terminar, porque durante los próximos tres años se van a encadenar hasta tres eclipses visibles desde algún punto de la geografía española. Así, el 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo; el 2 de agosto de 2027 se repetirá el mismo evento; y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular que volverá a ser visible desde España, poniendo así fin a un calendario inusual de eventos astronómicos. Al suceder -los dos eclipses totales- en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas, ha adelantado el Observatorio Astronómico Nacional, pero a diferencia de los de Luna, para contemplar los de Sol sí es necesario adoptar precauciones especiales y nunca mirar directamente a simple vista ni con gafas de sol, ya que entraña muchos riesgos para la vista. Los eclipses de Sol son especialmente interesantes para la ciencia, ya que son ocasiones excepcionales durante las cuales los investigadores pueden observar una parte de la atmósfera solar -conocida como la corona-, que es demasiado tenue para poder ser examinada, excepto cuando la luz brillante del Sol queda bloqueada por uno de estos eventos. Para salvar ese obstáculo desde la Tierra, los científicos utilizan los "coronógrafos" para bloquear de forma artificial la luz del Sol, simulando un eclipse total, pero la Nasa ha detallado que incluso con esos instrumentos resulta muy difícil estudiar la parte de la corona más cerca a la estrella, donde ocurren muchos de los procesos más importantes y que afectan de una manera determinante a los humanos y a las tecnologías terrestres.