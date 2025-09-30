laSexta, premiada en la Jornada MoJoInnova 2025 por su vídeo 'Explicación del show de Leire para dummies'

El vídeo 'Explicación del show de Leire para dummies', de laSexta, premiado en la Jornada MoJoInnova 2025

La Jornada MoJoInnova 2025, organizada por UOC Universitat y EFE, ha celebrado el trabajo de laSexta en redes sociales, premiando a Alejandra García Martínez y Pablo Méndez por su reel en TikTok titulado 'Explicación del show de Leire para dummies'. Este vídeo aborda el escándalo de Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE, y explica de forma sencilla las complejas relaciones del caso.

¿Qué nuevos formatos veremos en el mundo de la comunicación? ¿Cómo combatir la desinformación? Estas son solo algunas de las incógnitas a las que nos enfrentamos a la hora de comunicar, barreras que tenemos que aprender a saltar para conseguir que la información veraz llegue y sea entendida por todos. Y, en este camino, las redes sociales son una herramienta imprescindible.

Con todo esto en mente, este martes se ha celebrado la Jornada MoJoInnova 2025, organizado pro UOC Universitat y EFE. Una ceremonia en la que se ha premiado a laSexta por su trabajo en redes sociales. Concretamente, se ha galardonado, dentro de la categoría de videos nacionales, a los compañeros Alejandra García Martínez y Pablo Méndez, los autores del reel titulado 'Explicación del show de Leire para dummies' y que fue publicado en TikTok.

Acababa de saltar el escándalo de Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE, y cada día salían nuevas informaciones que complicaban un poco más el caso. Muchos protagonistas, muchos nombres propios y relaciones que había que explicar y que estos dos expertos en comunicación en redes supieron aprovechar para crear este vídeo. Una especie de guía fácil para no perderse.

"Díez, Hamlyn, Dolset y ahora Aldama: quién es quién y qué los vincula en el caso de Leire Díez", se preguntan en el reel. Recordando el espectáculo vivido durante la rueda de prensa de la presunta fontanera, con la irrupción del comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama", reconocen que se ha generado un gran revuelo mediático, pero "también interrogantes". Y a eso se disponen a hacer Alejandra García Martínez y Pablo Méndez en el premiado vídeo. Descubrir, de forma sencilla, quién es quién dentro de la trama.

Además, estas jornadas han contado con la presencia de la profesora de la UOC Ana Bernal Triviño, que también ha hecho entrega de los premios. Sin olvidarnos de las interesantes intervenciones de otros expertos en la comunicación como lo son Xabier Fortes, Marta Flich, Jesús Maraña, Elsa de Blas, Lourdes Maldonado, Aimar Bretos o Jokin Castellón, de laSexta Clave.

También ha sido reconocido el vídeo 'La puerta de Gaza: tensión en el primer día de alto el fuego', Javier Jennings Mozo, en la categoría de internacional; y Jesús Calleja ha recogido el Premio Excelencia Periodística.

