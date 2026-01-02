Grok reconoce la publicación en X de imágenes sexualizadas de menores mediante IA

En la imagen de archivo, un usuario sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo 'X'

Los detalles El agente de IA de la red social ha admitido que se han publicado imágenes sexualidades de menores de edad usando sus tecnologías y ha asegurado que está trabajando para "arreglar urgentemente" el error.

El agente de inteligencia artificial de la red social X, Grok, ha admitido que se han publicado imágenes sexualizadas de menores en su plataforma. Esto ocurre tras denuncias de que suscriptores de X Premium están usando la IA de Grok para generar imágenes no consensuadas de personas, principalmente mujeres, en bikini o ropa interior. Grok ha reconocido que esta práctica es un delito y está trabajando para solucionarlo, ya que podría enfrentar sanciones en Estados Unidos si no actúa. La empresa desarrolladora xAI está comprometida en evitar estos problemas. Mientras tanto, Elon Musk, propietario de la plataforma, ha minimizado las denuncias al publicar una foto suya en bikini generada por IA, comentando que la herramienta funcionó "perfectamente".

El agente de inteligencia artificial de la red social X, Grok, ha reconocido este viernes que se han publicado en su plataforma imágenes sexualizadas de menores usando sus tecnologías.

El mensaje se produce después de denuncias de que los suscriptores de X Premium están utilizando la IA de Grok para generar imágenes no consensuadas de personas, en su mayoría mujeres, en bikini o ropa interior, una inquietante tendencia que ha llevado a usuarios de todo el mundo a pedir una mayor restricción de la herramienta y la eliminación del contenido generado.

Grok ha admitido que esta práctica se trata de un delito y ha afirmado que trabaja para afrontarlo, ya que puede afrontar un castigo en Estados Unidos si no toma medidas.

Según indica la IA de X, han "identificado lapsos en las salvaguardas" para "arreglarlos urgentemente" y añade que xAI, su empresa desarrolladora, está "comprometida con evitar estos problemas".

En otra respuesta, señala que bajo la legislación federal estadounidense y otras normas, "una empresa puede afrontar penas criminales o civiles si facilita, con conocimiento de causa, o no evita el CSAM generado con IA después de ser alertada", y agrega que las consecuencias varían según la jurisdicción o las pruebas de inacción.

Por su parte, Elon Musk, propietario de la plataforma, minimizó las denuncias este jueves al publicar una foto suya en bikini tras pedir a Grok que modificara una imagen ajena generada por IA para que se pareciera a él, petición que la herramienta ejecutó sin problemas, y comentó: "Perfecto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.