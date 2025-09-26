Así puedes configurar Google Discover para estar informado de toda la última hora de laSexta

Google dispone de una herramienta muy útil para estar actualizado. Pero si lo que quieres es que te aparezcan más contenidos de laSexta y no perderte nada de la actualidad nacional e internacional, puedes hacerlo aquí .

Seguir la última hora informativa nunca fue tan fácil. Tenemos la televisión, la radio y la prensa escrita, pero desde hace años, consultar las noticias en el teléfono móvil, en la tablet o en el ordenador es el pan nuestro de cada día. Hace tiempo también que una de las herramientas imprescindibles de los lectores digitales está al alcance de la mano para todos: Google Discover. Porque aunque muchos no sepan de qué estamos hablando, también lo utilizan a diario. Discover te ofrece toda la actualidad de todas las temáticas que te interesan en tu móvil, y desde ahora, puedes tomar (más) partido a la hora de elegir qué contenidos quieres recibir.

→ 📱 Infórmate a través de laSexta

Con los recientes cambios anunciados por el gigante tecnológico, ahora los usuarios pueden elegir los contenidos de qué medios quieren leer a diario, con un movimiento muy simple: seguir a laSexta.com como tu medio digital de confianza. Discover ofrece noticias, vídeos y contenidos de redes sociales de diferentes medios de comunicación. Siguiendo a laSexta.com priorizas que su contenido aparezca en tu pantalla con más frecuencia.

Si bien hasta ahora Google Discover ofrecía el contenido a través de algoritmos basados en intereses, búsquedas recientes o geolocalización, con este movimiento son los lectores los que deciden qué tipo de contenido quieren que se les muestre a diario para estar informados. La última hora sobre el conflicto palestino-israelí y la guerra de Israel en Gaza, la actualidad política de España, los movimientos y la guerra arancelaria de Donald Trump, los debates políticos y sociales de Al Rojo Vivo o los análisis de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en El Intermedio son algunos de los muchos contenidos que puedes leer en laSexta.com y a los que puedes acceder, cada vez más, a través de Discover.

Para Google, este cambio busca que Google Discover se convierta en un punto de partida más útil para que el lector pueda explorar su contenido favorito. Y hacerlo es extremadamente sencillo: sólo tienes que pulsar, cuando aparezca, la opción de 'Seguir' que se muestra sobre el contenido del medio en cuestión. Eso sí, estos cambios se están aplicando paulatinamente, por lo que, paciencia, puede que tengas que esperar a que aparezca esta opción.

Cómo seguir a laSexta en Discover (Android)

Si tu teléfono móvil tiene sistema operativo Android, sólo tendrás que desplazarte hacia la izquierda para que aparezca el feed de Google Discover, que es la pantalla a través de la cual van apareciendo noticias, vídeos y otras publicaciones. Desde ahí podrás ir leyendo el contenido que se te muestra, como siempre, pero en algún momento aparecerá la opción de 'Seguir' en la parte superior derecha del artículo. Cuando aparezca un contenido de laSexta, podrás pulsarlo y ya estarás siguiéndolo. Eso sí, deberás tener la sesión iniciada, con la cuenta que prefieras. Si aún no te aparece esta opción...

Cómo seguir a laSexta en Discover (iOS)

Para los teléfonos iPhone de Apple, con un sistema operativo diferente, habrá que acceder directamente a la app de Google. Al abrirla, aparecerán inmediatamente debajo del buscador, todas las noticias, vídeos y otros contenidos ofrecidos por esta herramienta. El resto de los pasos son iguales: localiza una noticia de laSexta y, en cuanto aparezca la opción de 'Seguir', púlsala. También en iOS es necesario tener iniciada la sesión con una cuenta de Gmail. Si aún no puedes ver la opción...

