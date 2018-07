Se desvela el misterio: el australiano Craig Wright dice ser el creador de Bitcoin

El emprendedor australiano Craig Wright ha admitido por primera vez en público que él es el verdadero creador del sistema de moneda virtual Bitcoin, acabando con años de especulaciones al respecto. Wright ha revelado su identidad ofreciendo pruebas técnicas que sustentan de que él es en realidad Satoshi Sakamoto, a quien erróneamente se identificó en 2014 como el creador de Bitcoin.



Según la 'BBC', en su encuentro con el emprendedor australiano éste firmó digitalmente mensajes usando claves criptográficas creadas durante los inicios del desarrollo de Bitcoin y que están inextricablemente vinculados a los bloques de bitcoins que se sabe fueron creados por Nakamoto.



El australiano también ha reconocido que él mismo fue uno de los artífices de que en 2014 se identificara a Satoshi Nakamoto como el creador de Bitcoin con la ayuda de otros. En este sentido, ha indicado que dará a conocer información para que otros puedan verificar criptográficamente que él es en realidad Satoshi Nakamoto.



En este sentido, Jon Matonis, un economista y uno de los directores fundadores de la Bitcoin Foundation, se ha mostrado convencido de que Wright está diciendo la verdad. "Durante la sesión de pruebas en Londres, tuve la oportunidad de revisar los datos relevantes a través de tres líneas distintas: criptográfica, social y técnica", ha señalado. "Creo firmemente que Craig Wright satisface las tres categorías", ha agregado.



Wright ha explicado que ha decidido salir a la luz para acabar con las especulaciones en los medios sobre la identidad de Satoshi Nakamoto. Asimismo, ha asegurado que no tiene ninguna intención de convertirse en el rostro de las bitcoins. "Realmente no quiero ser el rostro público de nada", ha insistido, expresando su pesar por haber tenido finalmente que revelar su identidad. "Hubiera preferido no hacerlo", ha asegurado.